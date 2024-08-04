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Премьер Британии пообещал, что протестующие пожалеют об участии в митингах

В стране усиливают охрану мечетей на фоне беспорядков
Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер гарантировал протестующим, что они пожалеет о том, что приняли участие в массовых беспорядках на фоне трагических событий 29 июля, когда на тематическом мероприятии погибли трое детей. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этих беспорядках, будь то непосредственное участие или подстрекательство в интернете», – подчеркнул Стармер.

По его словам, для таких действий нет никаких оправданий. Мусульманские общины подвергаются нападениям и атакам на мечети. Премьер-министр Великобритании отметил, что не постесняется называть происходящее тем, чем оно является, а именно «ультраправым бандитизмом». Он добавил, что считает необходимым применить всю силу закона к протестующим.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер сообщила, что в стране усилят охрану мечетей на фоне беспорядков. Полиция, местные власти и мечети могут обратиться с просьбой о выделении охраны и получить дополнительный персонал.

4 августа телеканал SkyNews сообщил, что в разных городах Великобритании на митингах задержали более 90 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих.

По данным The Times, на выходные в Великобритании запланировано более 30 митингов. 3 августа протесты проходили в Сандерленде, Ноттингеме, Престоне и Манчестере.

29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.

31 июля в городе начались массовые беспорядки против мигрантов. Как писала The Guardian, участники протеста поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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