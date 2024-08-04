Премьер Британии пообещал, что протестующие пожалеют об участии в митингах

По его словам, для таких действий нет никаких оправданий. Мусульманские общины подвергаются нападениям и атакам на мечети. Премьер-министр Великобритании отметил, что не постесняется называть происходящее тем, чем оно является, а именно «ультраправым бандитизмом». Он добавил, что считает необходимым применить всю силу закона к протестующим.