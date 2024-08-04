Премьер Британии пообещал, что протестующие пожалеют об участии в митингах

Премьер Британии пообещал, что протестующие пожалеют об участии в митингахВ стране усиливают охрану мечетей на фоне беспорядков
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер гарантировал протестующим, что они пожалеет о том, что приняли участие в массовых беспорядках на фоне трагических событий 29 июля, когда на тематическом мероприятии погибли трое детей. Об этом сообщил телеканал Sky News.
«Я гарантирую, что вы пожалеете о том, что принимали участие в этих беспорядках, будь то непосредственное участие или подстрекательство в интернете», – подчеркнул Стармер.
По его словам, для таких действий нет никаких оправданий. Мусульманские общины подвергаются нападениям и атакам на мечети. Премьер-министр Великобритании отметил, что не постесняется называть происходящее тем, чем оно является, а именно «ультраправым бандитизмом». Он добавил, что считает необходимым применить всю силу закона к протестующим.
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер сообщила, что в стране усилят охрану мечетей на фоне беспорядков. Полиция, местные власти и мечети могут обратиться с просьбой о выделении охраны и получить дополнительный персонал.
4 августа телеканал SkyNews сообщил, что в разных городах Великобритании на митингах задержали более 90 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих.
По данным The Times, на выходные в Великобритании запланировано более 30 митингов. 3 августа протесты проходили в Сандерленде, Ноттингеме, Престоне и Манчестере.
29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.
31 июля в городе начались массовые беспорядки против мигрантов. Как писала The Guardian, участники протеста поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.