Захарова призвала Британию воздержаться от насилия в отношении протестующих

По ее словам, манифестации уже переросли в беспорядки по всей стране. При этом, несмотря на приверженность властей Великобритании «демократическим принципам», британский министр внутренних дел Иветт Купер разрешила полиции применять жесткие меры к протестующим. Россия не допускает вмешательства в дела иностранных государств и воздерживается от навязчивых наставлений по разрешению внутренних кризисов, отметила Захарова. Такой политикой занимаются как раз западные страны во главе с США, которым следовало бы обращать больше внимания на собственные проблемы вместо того, чтобы заниматься подрывом стабильности в мире.