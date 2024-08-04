Захарова призвала Британию воздержаться от насилия в отношении протестующих
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Великобританию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих на митингах на фоне событий 29 июля, когда на тематическом мероприятии погибли трое детей, сообщается на сайте российского дипведомства.
«Призываем Лондон воздерживаться от необоснованного и непропорционального применения насилия в отношении протестующих и обеспечить соблюдение права британцев на свободу собраний», – подчеркнула дипломат.
По ее словам, манифестации уже переросли в беспорядки по всей стране. При этом, несмотря на приверженность властей Великобритании «демократическим принципам», британский министр внутренних дел Иветт Купер разрешила полиции применять жесткие меры к протестующим. Россия не допускает вмешательства в дела иностранных государств и воздерживается от навязчивых наставлений по разрешению внутренних кризисов, отметила Захарова. Такой политикой занимаются как раз западные страны во главе с США, которым следовало бы обращать больше внимания на собственные проблемы вместо того, чтобы заниматься подрывом стабильности в мире.
«Мы часто слышим из Британии беспочвенные обвинения в адрес нашей страны в подавлении инакомыслия и цензуре, а также громкие призывы к обеспечению демократии и соблюдению прав человека. Однако в данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов», – заметила официальный представитель российского МИДа.
Она напомнила, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей.
4 августа телеканал SkyNews сообщил, что в разных городах Великобритании на митингах задержали более 90 человек.
3 августа The Times сообщила, что на выходные в Великобритании запланировано более 30 митингов. Протесты проходили в Сандерленде, Ноттингеме, Престоне и Манчестере.
29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.
31 июля в городе начались массовые беспорядки против мигрантов. Как писала The Guardian, участники протеста поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.