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В Саутпорте начались массовые беспорядки после гибели детей в центре искусств

Ведомости

В британском городе Саутпорте начались массовые беспорядки на фоне трагических событий 29 июля, когда на тематическом мероприятии, посвященном Тейлор Свифт, погибли трое детей. Об этом сообщает полиция графства Мерсисайд.

Протестующие поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, пишет The Guardian.

В результате стычек демонстрантов с полицией были ранены 22 офицера. Восемь из них получили серьезные травмы, включая переломы, рваные раны, предположительно сломанный нос и сотрясение мозга. Пострадали также три полицейские собаки.

29 июля 17-летний подросток напал на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. От ножевых ранений погибли трое детей, которым было от шести до девяти лет. Пострадали еще восемь детей, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Также были тяжело ранены двое взрослых.

Подозреваемый в нападении задержан. Полиция Мерсисайда заявила, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и король Карл III выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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