В Саутпорте начались массовые беспорядки после гибели детей в центре искусств

29 июля 17-летний подросток напал на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. От ножевых ранений погибли трое детей, которым было от шести до девяти лет. Пострадали еще восемь детей, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Также были тяжело ранены двое взрослых.