Двое детей стали жертвами нападения на мероприятии в честь Тейлор Свифт в Англии
Двоих детей были убиты на тематическом мероприятии, посвященном Тейлор Свифт на северо-западе Англии. Задержан 17-летний подозреваемый. Об этом сообщает агентство Reuters.
Девять детей получили ранения, шесть из них – тяжелые, еще двое взрослых находятся в критическом состоянии. Главный констебль полиции Мерсисайда Серена Кеннеди сообщила, что прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили, что «несколько человек, многие из которых были детьми, подверглись яростному нападению» и получили серьезные ножевые ранения.
В объявлении, размещенном в интернете, говорилось о том, что это мероприятие – семинар по йоге и танцам для детей в возрасте от шести до 11 лет. Полиция Мерсисайда заявила, что мотив нападения неясен, но оно не связано с терроризмом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и король Карл III выразили выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.