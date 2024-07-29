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Двое детей стали жертвами нападения на мероприятии в честь Тейлор Свифт в Англии

Ведомости

Двоих детей были убиты на тематическом мероприятии, посвященном Тейлор Свифт на северо-западе Англии. Задержан 17-летний подозреваемый. Об этом сообщает агентство Reuters.

Девять детей получили ранения, шесть из них – тяжелые, еще двое взрослых находятся в критическом состоянии. Главный констебль полиции Мерсисайда Серена Кеннеди сообщила, что прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили, что «несколько человек, многие из которых были детьми, подверглись яростному нападению» и получили серьезные ножевые ранения.

В объявлении, размещенном в интернете, говорилось о том, что это мероприятие – семинар по йоге и танцам для детей в возрасте от шести до 11 лет. Полиция Мерсисайда заявила, что мотив нападения неясен, но оно не связано с терроризмом.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и король Карл III выразили выразили соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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