Посольство заявило о непричастности России к беспорядкам в Великобритании
Москва не имеет отношения к беспорядкам в Великобритании, связанным с убийством детей в Саутпорте, заявляет посольство России в Соединенном Королевстве.
1 августа The Telegraph опубликовала заявление бывшего главы британской разведки Ричарда Дирлава, по мнению которого беспорядки на улицах Хартлпула, Лондона и Саутпорта начались якобы после «фейковых» новостей российских государственных СМИ о нападении на детей в Саутпорте.
«Посольство решительно отвергает сообщения СМИ, подпитываемые безответственными комментариями бывших сотрудников разведки о том, что Россия каким-то образом виновата в росте социальной напряженности в Великобритании», – говорится в сообщении.
В посольстве назвали такие обвинения «предсказуемым газлайтингом со стороны людей, которые сами способствовали дестабилизации целых стран и регионов, вызвав беспрецедентные потоки беженцев и человеческие страдания».
Было подчеркнуто, что Россия не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.
29 июля 17-летний подросток напал с ножом на центр искусств «Аткинсон» в Саутпорте, в котором проходило тематическое мероприятие, посвященное Тейлор Свифт. Трое детей от шести до девяти лет погибли от ножевых ранений, еще восемь пострадали. Тяжелые ранения также получили двое взрослых. Подозреваемого в нападении задержали. Полиция Мерсисайда сообщала, что его мотив неясен, но произошедшее не связано с терроризмом.
31 июля стало известно, что в городе начались массовые беспорядки против мигрантов. Как писала The Guardian, участники протеста поджигали автомобили, мусорные баки, бросали кирпичи в местную мечеть и повредили магазин. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.