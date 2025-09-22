Число иностранных студентов в США резко сократилось

Число иностранных студентов в США резко сократилосьЭксперты связывают ситуацию с мерами администрации Дональда Трампа
В августе 2025 г. количество иностранных студентов, прибывающих в США по студенческим визам, снизилось до минимального уровня за последние четыре года, сообщает Bloomberg со ссылкой на администрацию международной торговли США.
По официальным данным, в августе в США прибыли около 313 000 иностранных студентов – на 19% меньше, чем годом ранее. Это худший показатель с 2021 г., когда международные поездки были ограничены пандемией. За период с января по август снижение составило почти 12%.
Наиболее заметное сокращение затронуло студентов из Азии – региона, откуда традиционно в США прибывает большинство обучающихся. Поток студентов из Индии упал на 45%, из Китая – на 12%. Всего в страны Азии в августе прибыло 191 000 студентов – на 24% меньше, чем в прошлом году. Во всех 13 ключевых азиатских странах, от Японии до Вьетнама, отмечено аналогичное снижение.
Африканские страны также показали существенное сокращение – на 33%, хотя в абсолютных числах доля региона остается небольшой. В то же время страны Западной Европы показали минимальные потери – менее 1%.
Эксперты связывают ситуацию с жесткими мерами администрации Трампа, включая временную приостановку выдачи студенческих виз, усиленные проверки и анализ социальных сетей заявителей. В сочетании с новой реформой виз H-1B, предусматривающей плату в $100 000 за подачу заявления, эти шаги отпугнули многих потенциальных студентов.
По словам аналитиков Bloomberg, в сентябре ожидается еще больший спад – число новых иностранных студентов может упасть на 40%. Это приведет к потере около $7 млрд дохода американскими университетами, оценивает организация NAFSA. В 2023–2024 гг. иностранные студенты внесли почти $44 млрд в экономику США и поддержали около 400 000 рабочих мест. На каждых трех студентов приходится одно рабочее место.
При этом статистика не учитывает, являются ли прибывшие студенты новыми или возвращающимися, однако, как предполагают эксперты, значительная часть студентов могли предпочесть остаться в США, опасаясь повторных проверок и задержек.
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз подал иск в суд, потребовав отмены этого решения. На следующий день окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.