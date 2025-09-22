Число иностранных студентов в США резко сократилось

Наиболее заметное сокращение затронуло студентов из Азии – региона, откуда традиционно в США прибывает большинство обучающихся. Поток студентов из Индии упал на 45%, из Китая – на 12%. Всего в страны Азии в августе прибыло 191 000 студентов – на 24% меньше, чем в прошлом году. Во всех 13 ключевых азиатских странах, от Японии до Вьетнама, отмечено аналогичное снижение.