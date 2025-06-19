Для получения студвизы в США теперь необходимо предоставить доступ к соцсетям

Для получения студвизы в США теперь необходимо предоставить доступ к соцсетямИностранных студентов проверят на «враждебность к Вашингтону»
Госдепартамент США возобновил выдачу студенческих виз. Но теперь заявитель должен предоставить доступ к социальным сетям, чтобы их проверили госорганы на предмет враждебности к Вашингтону. Это коснется студенческих виз и тех, которые выдаются студентам по обмену. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
Новые процедуры проверки будут применяться ко всем иностранным гражданам, подавшим заявление на получение всех видов студенческих виз. Они вступят в силу через пять рабочих дней.
Проверка будет включать в себя анализ «онлайн-активности» заявителей. В соответствующей телеграмме госдепартамента говорится, что при изучении анкет студентов сотрудники должны обращать внимание на выявление кандидатов, враждебно настроенных по отношению к гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам США.
В визе может быть отказано лицам, выступающим в поддержку иностранных террористов и других угроз национальной безопасности страны, а также совершающим незаконные антисемитские преследования или насилие.
В качестве обоснования расширенной проверки упоминаются два указа президента США Дональда Трампа. Один из них направлен на предотвращение въезда в страну враждебно настроенных иностранных лиц, другой – на борьбу с антисемитизмом.
Собеседники WP, связанные с образовательной деятельностью, выразили обеспокоенность принятием новых правил. По их мнению, новые процедуры проверки будут отталкивать потенциальных иностранных студентов. Некоторые опасаются, что эти меры могут означать не только проверку в социальных сетях, но и политическую проверку кандидатов.
27 мая издание Politico со ссылкой на телеграмму госдепартамента, подписанную госсекретарем США Марко Рубио, сообщало, что администрация Трампа распорядилась временно прекратить проведение новых собеседований для иностранных граждан, подающих заявки на студенческие визы в США. Мера касается виз категорий F, M и J и вводится в рамках подготовки к расширению проверки иностранных студентов, включая обязательный анализ их активности в социальных сетях.
Как отмечает Politico, аналогичные проверки вводились выборочно – в основном для студентов, подозреваемых в участии в протестах против Израиля. Но новый порядок может стать значительно шире. В телеграмме упоминаются указы президента, направленные на борьбу с терроризмом и антисемитизмом, но не уточняется, какие именно публикации или действия будут расцениваться как риск-факторы.
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз обратился в суд с иском и потребовал отмены этого решения. На следующий день окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет. Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.