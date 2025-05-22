Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов

«Сообщаю вам, что с настоящего момента аккредитация Гарвардского университета в рамках программы для студентов и участников обмена аннулирована. Как я уже объясняла вам в своем письме в апреле, прием иностранных студентов – это привилегия, так же как и возможность нанимать иностранных граждан для работы на кампусе, – написала Ноэм в письме университету. – В связи с вашим отказом выполнить многочисленные запросы министерства внутренней безопасности о предоставлении соответствующей информации, а также с продолжением создания небезопасной обстановки на кампусе, враждебной по отношению к еврейским студентам, поощряющей симпатии к "Хамасу" и внедряющей расистскую политику "разнообразия, равенства и инклюзии", вы лишаетесь этой привилегии».