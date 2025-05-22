Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов

Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентовВуз отказался предоставить властям полную информацию и вовлеченных в протесты студентах
Администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарварду принимать и обучать иностранных студентов, аннулировав его аккредитацию по программе обмена по указанию министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
«Сообщаю вам, что с настоящего момента аккредитация Гарвардского университета в рамках программы для студентов и участников обмена аннулирована. Как я уже объясняла вам в своем письме в апреле, прием иностранных студентов – это привилегия, так же как и возможность нанимать иностранных граждан для работы на кампусе, – написала Ноэм в письме университету. – В связи с вашим отказом выполнить многочисленные запросы министерства внутренней безопасности о предоставлении соответствующей информации, а также с продолжением создания небезопасной обстановки на кампусе, враждебной по отношению к еврейским студентам, поощряющей симпатии к "Хамасу" и внедряющей расистскую политику "разнообразия, равенства и инклюзии", вы лишаетесь этой привилегии».
Ноэм пояснила, что аннулирование аккредитации лишает Гарвард права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году, а уже зачисленные в рамках данной программы должны перевестись в другие вузы, чтобы сохранить свой статус.
«Это решение не должно быть для вас неожиданным и стало печальным итогом неспособности Гарварда выполнить простые требования», – добавила она.
Ноэм подчеркнула в письме, что 16 апреля 2025 г. запросила у Гарварда данные об иностранных студентах и возможных нарушениях, но полученный 30 апреля ответ был неполным. Несмотря на повторную возможность предоставить информацию, университет снова не выполнил требования министерства.
«За этим должны последовать последствия, чтобы ясно дать понять Гарварду и всем другим университетам, желающим пользоваться привилегией приема иностранных студентов, что администрация Трампа будет обеспечивать соблюдение закона и бороться с антиамериканизмом и антисемитизмом в обществе и на кампусах», – сказала она.
Ноэм также сообщила в письме, что если университет хочет вернуть аккредитацию в рамках программы для студентов и участников обмена до начала нового учебного года, то он должен предоставить всю запрошенную информацию в течение 72 часов.
Ноэм заявила, что ожидает от Гарварда исчерпывающую информацию о нарушениях, насилии, угрозах, нарушении прав, дисциплинарных мерах и протестах с участием иностранных студентов за последние пять лет.
В свей сети Х Ноэм заявила, что это должно послужить предупреждением для всех университетов и академических учреждений по всей стране.
15 апреля администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, после того как университет отклонил ее требования об изменении собственной политики и поверке студентов. На следующий день американский лидер заявил, что Гарвард «сбился с пути», и призвал лишить его федерального финансирования. Позднее Трамп говорил, что университет несет в себе угрозу для американской демократии, а также является «антисемитским» и «крайне левым».
Гарвард подал в суд на администрацию США с целью оспорить ее решение заморозить гранты федерального правительства и контракты на $60 млн. The New York Times сообщала, что после отмены грантов ученые университета останавливают изучение туберкулеза, полетов в космос и лучевой болезни. По информации Bloomberg, Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия привлекают американских исследователей на фоне сокращения Трампом финансирования научных проектов.