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Bloomberg: на фоне политики Трампа ученых из США привлекают в другие страны

Ведомости

Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия привлекают американских исследователей, пока президент США Дональд Трамп сокращает финансирование научных проектов, сообщает Bloomberg.

По данным опроса, приведенного агентством, более 1200 ученых –75% респондентов – заявили, что рассматривают возможность отъезда из США. Поэтому страны сейчас предлагают упрощенные условия иммиграции, возможность быстрого трудоустройства, финансирование исследований, чтобы переманить специалистов. В Норвегии появился фонд в $9,6 млн специально для этих целей. Австралия распространила глобальную программу привлечения в том числе на австралийцев, возвращающихся на родину.

Почти две недели назад администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, т. к. учреждение «не смогло соблюсти как интеллектуальные, так и гражданские права, которые оправдывают федеральные инвестиции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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