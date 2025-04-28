Bloomberg: на фоне политики Трампа ученых из США привлекают в другие страны
Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия привлекают американских исследователей, пока президент США Дональд Трамп сокращает финансирование научных проектов, сообщает Bloomberg.
По данным опроса, приведенного агентством, более 1200 ученых –75% респондентов – заявили, что рассматривают возможность отъезда из США. Поэтому страны сейчас предлагают упрощенные условия иммиграции, возможность быстрого трудоустройства, финансирование исследований, чтобы переманить специалистов. В Норвегии появился фонд в $9,6 млн специально для этих целей. Австралия распространила глобальную программу привлечения в том числе на австралийцев, возвращающихся на родину.
Почти две недели назад администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд, т. к. учреждение «не смогло соблюсти как интеллектуальные, так и гражданские права, которые оправдывают федеральные инвестиции».