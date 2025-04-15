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Администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд

Ведомости

После того, как Гарвард отклонил требования администрации президента США Дональда Трампа о передаче контроля над учебным заведением правительству, его финансирование на сумму в $2,3 млрд было заморожено. Об этом сообщает Reuters

Минобразования США в письме Гарварду заявило, что учебное заведение «не смогло соблюсти как интеллектуальные, так и гражданские права, которые оправдывают федеральные инвестиции». 

В ведомстве поручили внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов для обеспечения «разнообразия точек зрения». Университет также должен проверять иностранных студентов, чтобы «предотвратить прием людей, враждебно настроенных к администрации США» и сообщать о таких лицах иммиграционным властям. В письме также говорилось, что к августу текущего года Гарвард должен нанимать преподавателей и принимать студентов только на основе заслуг и отказываться от любых предпочтений, основанных на расе, цвете кожи и национальности. 

По информации агентства, группа минобразования США по борьбе с антисемитизмом обвинила университет в том, что у него «тревожное отношение к правам человека».

В ответ на данные заявления президент университета Алан Гербер в открытом письме заявил, что выдвинутые требования об изменении в политике университета ставят под угрозу «ценности учебного заведения». По его мнению, правительство не должно диктовать частным университетам, чему обучать и кого нанимать на работу. Также он заявил, что проведение «аудита» точек зрения сотрудников и учеников Гарварда нарушает права учебного заведения на свободу слова.

В прошлом месяце администрация Трампа заявила, что пересмотрит федеральные контракты и гранты Гарварда на сумму $9 млрд в рамках борьбы с антисемитизмом, пишет Reuters. По мнению правительства, вспышка нетерпимости произошла в студенческих городках университета во время пропалестинских протестов.

В апреле 2024 г. американские университеты оказались в центре скандала из-за подавления пропалестинских протестов в кампусах. Студенты требовали от руководства учебного заведения отказаться от связей с израильскими компаниями и призвать Израиль к прекращению огня в Газе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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