Администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд
После того, как Гарвард отклонил требования администрации президента США Дональда Трампа о передаче контроля над учебным заведением правительству, его финансирование на сумму в $2,3 млрд было заморожено. Об этом сообщает Reuters
Минобразования США в письме Гарварду заявило, что учебное заведение «не смогло соблюсти как интеллектуальные, так и гражданские права, которые оправдывают федеральные инвестиции».
В ведомстве поручили внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов для обеспечения «разнообразия точек зрения». Университет также должен проверять иностранных студентов, чтобы «предотвратить прием людей, враждебно настроенных к администрации США» и сообщать о таких лицах иммиграционным властям. В письме также говорилось, что к августу текущего года Гарвард должен нанимать преподавателей и принимать студентов только на основе заслуг и отказываться от любых предпочтений, основанных на расе, цвете кожи и национальности.
По информации агентства, группа минобразования США по борьбе с антисемитизмом обвинила университет в том, что у него «тревожное отношение к правам человека».
В ответ на данные заявления президент университета Алан Гербер в открытом письме заявил, что выдвинутые требования об изменении в политике университета ставят под угрозу «ценности учебного заведения». По его мнению, правительство не должно диктовать частным университетам, чему обучать и кого нанимать на работу. Также он заявил, что проведение «аудита» точек зрения сотрудников и учеников Гарварда нарушает права учебного заведения на свободу слова.
В прошлом месяце администрация Трампа заявила, что пересмотрит федеральные контракты и гранты Гарварда на сумму $9 млрд в рамках борьбы с антисемитизмом, пишет Reuters. По мнению правительства, вспышка нетерпимости произошла в студенческих городках университета во время пропалестинских протестов.
В апреле 2024 г. американские университеты оказались в центре скандала из-за подавления пропалестинских протестов в кампусах. Студенты требовали от руководства учебного заведения отказаться от связей с израильскими компаниями и призвать Израиль к прекращению огня в Газе.