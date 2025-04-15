Администрация Трампа лишила Гарвард финансирования на $2,3 млрд

В ведомстве поручили внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов для обеспечения «разнообразия точек зрения». Университет также должен проверять иностранных студентов, чтобы «предотвратить прием людей, враждебно настроенных к администрации США» и сообщать о таких лицах иммиграционным властям. В письме также говорилось, что к августу текущего года Гарвард должен нанимать преподавателей и принимать студентов только на основе заслуг и отказываться от любых предпочтений, основанных на расе, цвете кожи и национальности.