Трамп отменит студенческие визы для сторонников «Хамаса»

Указы об ужесточении миграционной политики президент США Трамп подписал в первый день на посту, 20 января. По данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось арестовать 2373 человека. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании «сотрудников администрации Трампа» увеличить количество ежедневных арестов минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.