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Трамп отменит студенческие визы для сторонников «Хамаса»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о борьбе с антисемитизмом, который затронет студентов-неграждан колледжей и других иностранцев, которые принимали участие в пропалестинских протестах, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Согласно разосланному информационному бюллетеню к указу, Трамп прикажет министерству юстиций «агрессивно преследовать» всех, кто проявлял насилие в отношении американских евреев.

В бюллетене также указано, что студенческие визы всех сторонников «Хамаса» будут аннулированы, поскольку они «как никогда ранее пропитаны радикализмом».

«Мы найдем вас и депортируем», – заявил Трамп в информационном бюллетене.

В апреле 2024 г. американские университеты оказались в центре скандала из-за подавления пропалестинских протестов в кампусах. Студенты требовали от руководства учебного заведения отказаться от связей с израильскими компаниями и призвать Израиль к прекращению огня в Газе.

Указы об ужесточении миграционной политики президент США Трамп подписал в первый день на посту, 20 января. По данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось арестовать 2373 человека. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании «сотрудников администрации Трампа» увеличить количество ежедневных арестов минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.

28 января в Нью-Йорке сотрудники иммиграционной службы и федеральные агенты провели масштабные задержания мигрантов. Представители ICE тогда заявили, что намерены задерживать мигрантов, которые имеют судимости, но также они не исключают возможность задержания иностранцев, которых встретят по пути, если у них нет подтверждения легального статуса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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