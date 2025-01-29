Трамп отменит студенческие визы для сторонников «Хамаса»
Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о борьбе с антисемитизмом, который затронет студентов-неграждан колледжей и других иностранцев, которые принимали участие в пропалестинских протестах, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Согласно разосланному информационному бюллетеню к указу, Трамп прикажет министерству юстиций «агрессивно преследовать» всех, кто проявлял насилие в отношении американских евреев.
В бюллетене также указано, что студенческие визы всех сторонников «Хамаса» будут аннулированы, поскольку они «как никогда ранее пропитаны радикализмом».
«Мы найдем вас и депортируем», – заявил Трамп в информационном бюллетене.
В апреле 2024 г. американские университеты оказались в центре скандала из-за подавления пропалестинских протестов в кампусах. Студенты требовали от руководства учебного заведения отказаться от связей с израильскими компаниями и призвать Израиль к прекращению огня в Газе.
Указы об ужесточении миграционной политики президент США Трамп подписал в первый день на посту, 20 января. По данным иммиграционной и таможенной службы США (ICE), опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось арестовать 2373 человека. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании «сотрудников администрации Трампа» увеличить количество ежедневных арестов минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.
28 января в Нью-Йорке сотрудники иммиграционной службы и федеральные агенты провели масштабные задержания мигрантов. Представители ICE тогда заявили, что намерены задерживать мигрантов, которые имеют судимости, но также они не исключают возможность задержания иностранцев, которых встретят по пути, если у них нет подтверждения легального статуса.