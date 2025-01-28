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WP: в Нью-Йорке проходят иммиграционные рейды

Ведомости

В крупнейшем городе США, Нью-Йорке, сотрудники иммиграционной службы и федеральные агенты проводят масштабные задержания мигрантов, сообщает газета The Washington Post (WP).

По информации газеты, 20 групп сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) вместе с агентами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками и маршалами США, проводят аресты мигрантов по всему городу, где, как напоминает газета, каждый третий житель является гражданином другой страны.

Представители ICE заявили, что намерены задерживать мигрантов, которые имеют судимости, но также они не исключают возможность задержания иностранцев, которых встретят по пути, если у них нет подтверждения легального статуса.

К одной из команд, которая проводит рейды, присоединилась министр внутренней безопасности Кристи Л. Ноэм.

«Подобных мерзавцев будут и дальше убирать с наших улиц», – написала Ноэм на своей странице в соцсети X, говоря о задержанном мигранте, который обвинялся в похищении, нападении и краже со взломом.

Указы об ужесточении миграционной политики президент США Дональд Трамп подписал в первый день на посту, 20 января. По данным ICE, опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось арестовать 2373 человека. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании «сотрудников администрации Трампа» увеличить количество ежедневных арестов минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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