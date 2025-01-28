WP: в Нью-Йорке проходят иммиграционные рейды
В крупнейшем городе США, Нью-Йорке, сотрудники иммиграционной службы и федеральные агенты проводят масштабные задержания мигрантов, сообщает газета The Washington Post (WP).
По информации газеты, 20 групп сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE) вместе с агентами ФБР и Управления по борьбе с наркотиками и маршалами США, проводят аресты мигрантов по всему городу, где, как напоминает газета, каждый третий житель является гражданином другой страны.
Представители ICE заявили, что намерены задерживать мигрантов, которые имеют судимости, но также они не исключают возможность задержания иностранцев, которых встретят по пути, если у них нет подтверждения легального статуса.
К одной из команд, которая проводит рейды, присоединилась министр внутренней безопасности Кристи Л. Ноэм.
«Подобных мерзавцев будут и дальше убирать с наших улиц», – написала Ноэм на своей странице в соцсети X, говоря о задержанном мигранте, который обвинялся в похищении, нападении и краже со взломом.
Указы об ужесточении миграционной политики президент США Дональд Трамп подписал в первый день на посту, 20 января. По данным ICE, опубликованным на официальной странице ведомства в Х, при содействии других служб с 23 по 26 января удалось арестовать 2373 человека. Источники сообщили газете WP 27 января о требовании «сотрудников администрации Трампа» увеличить количество ежедневных арестов минимум до 1200 или 1500. По их словам, нынешние результаты операции по депортации «разочаровали» президента.