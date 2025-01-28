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В США заморозили программу для беженцев с Украины

Ведомости

Американские власти приостановили действие программы поддержи украинских беженцев в связи с указом президента Дональда Трампа о защите границ, следует из информации на сайте службы гражданства и иммиграции США (USCIS)

«В связи с указом от 20 января 2025 г. "Об обеспечении безопасности наших границ" USCIS приостанавливает прием форм I-134A, онлайн-заявок на получение статуса спонсора и деклараций о финансовой поддержке», – говорится в разделе программы «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U).

Уточняется, что прием заявок заморожен до момента, пока USCIS не рассмотрит уже поданные запросы.

О том, что американские власти приостановили ряд программ приема мигрантов, в том числе с Украины, стало известно 24 января. Об этом писала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на электронное письмо одного из руководителей USCIS, подведомственной министерству внутренней безопасности (МВБ) США.

Программа U4U начала действовать 21 апреля 2022 г. Она предоставляет возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам приехать в Соединенные Штаты и временно остаться там на двухлетний период. При этом украинцы, участвующие в программе, должны иметь сторонника в США, который согласится оказать им финансовую поддержку на весь срок их пребывания в стране.

Трамп в первый день своей работы в Белом доме 20 января подписал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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