Белый дом: право на гражданство США по рождению неконституционно
Администрация президента США Дональда Трампа считает, что право на получение гражданства по рождению противоречит конституции страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
20 января Трамп подписал исполнительный указ, который ограничивает право на автоматическое получение гражданства США для родившихся на территории страны.
«Эта администрация считает, что право на гражданство по рождению противоречит конституции, и именно поэтому президент Трамп подписал этот указ», – сказал Левитт во время первого пресс-брифинга Белого дома. – Незаконные иммигранты, которые прибывают в нашу страну и рожают ребенка, не подпадают под действие законов этой юрисдикции. Это позиция нашей администрации».
Левитт сообщила, что администрация Трампа уже обжаловала постановление и иск, поданный против нее и готова «довести дело до Верховного суда».
«Президент Трамп считает, что это необходимый шаг для защиты границ нашей страны и обеспечения безопасности родины», – подчеркнула она.
23 января федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал указ Трампа, назвав его антиконституционным.
Старший окружной судья США Джон Коэнур раскритиковал изменения и выдал временный запретительный судебный приказ, который не позволяет указу Трампа вступить в силу по всей стране. Он заявил, что работает в судебной системе уже более 40 лет и за весь этот срок не видел более удачного вопроса для прямолинейного «нет». В суде, как указывается, на рассмотрении указа был также и сотрудник минюста Бретт Шумейт, который, напротив, заявил, что указ действительно конституционен.
Исполнительный указ президента США останется заблокированным как минимум на 14 дней, пока в Вашингтоне и других местах продолжаются судебные иски в отношении действий Трампа. Генеральный прокурор Вашингтона Ник Браун подал в суд на Трампа и его администрацию 21 января. Браун на пресс-конференции назвал указ «неконституционной, неамериканской и жестокой… попыткой переопределить, что значит быть американцем».
К иску Вашингтона присоединились Орегон, Иллинойс и Аризона. 18 других штатов подали аналогичный иск в федеральный суд Массачусетса, а несколько групп по защите прав иммигрантов подали иск против администрации в федеральный суд Нью-Гемпшира.
Право на гражданство США устанавливается 14-й поправкой конституции страны. Она начинается словами: «Все лица, родившиеся в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами Соединенных Штатов Америки».