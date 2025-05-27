Politico: власти США приостановили собеседования на студенческие визы
Администрация президента Дональда Трампа распорядилась временно прекратить проведение новых собеседований для иностранных граждан, подающих заявки на студенческие визы в США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на телеграмму госдепартамента, подписанную госсекретарем Марко Рубио.
Мера касается виз категорий F, M и J и вводится в рамках подготовки к расширению проверки иностранных студентов, включая обязательный анализ их активности в социальных сетях.
«С настоящего момента, в рамках подготовки к расширению требуемого скрининга и проверки в социальных сетях, консульские отделы не должны назначать дополнительные собеседования для получения визы… до получения дальнейших указаний», – говорится в документе.
Если инициатива будет реализована, это может существенно замедлить процедуру получения студенческих виз и повлиять на финансовую устойчивость американских университетов, зависящих от иностранных студентов.
Как отмечает Politico, аналогичные проверки вводились выборочно – в основном для студентов, подозреваемых в участии в протестах против Израиля. Но новый порядок может стать значительно шире. В телеграмме упоминаются указы президента, направленные на борьбу с терроризмом и антисемитизмом, но не уточняется, какие именно публикации или действия будут расцениваться как риск-факторы.
Представители госдепартамента и профильных организаций пока не прокомментировали ситуацию.
22 мая администрация Трампа аннулировала аккредитацию Гарвардского университета по программе обменов. Вуз обратился в суд с иском и потребовал отмены этого решения. На следующий день Окружной суд США в Массачусетсе удовлетворил ходатайство Гарварда о временной приостановке действия запрета министерства внутренней безопасности (DHS) на прием иностранных студентов в университет.
Аннулирование аккредитации лишает Гарвардский университет права принимать иностранных студентов по визам F и J в 2025–2026 учебном году. Уже зачисленные в рамках программы учащиеся должны будут перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой статус.