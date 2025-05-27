Politico: власти США приостановили собеседования на студенческие визы

Как отмечает Politico, аналогичные проверки вводились выборочно – в основном для студентов, подозреваемых в участии в протестах против Израиля. Но новый порядок может стать значительно шире. В телеграмме упоминаются указы президента, направленные на борьбу с терроризмом и антисемитизмом, но не уточняется, какие именно публикации или действия будут расцениваться как риск-факторы.