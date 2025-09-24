Камала Харрис нашла виновных в победе Дональда Трампа на выборах

Камала Харрис нашла виновных в победе Дональда Трампа на выборахВ ее мемуарах досталось однопартийцам и лично Джо Байдену
Впервые после поражения на президентских выборах в ноябре 2024 г. бывший вице-президент США демократка Камала Харрис стала активно обсуждаться в американских медиа. Ее книга «107 дней», в которой автор повествует о своей избирательной кампании, вышла в свет 23 сентября. Помимо подробностей принятия стратегических и организационных решений во время выборов она уделяет внимание описанию проблем, которые могли привести к провалу демократов.
В качестве одного из основных «виновников торжества» действующего президента США Дональда Трампа Харрис называет своего бывшего шефа – президента-демократа Джо Байдена (2021–2025), изначально баллотировавшегося на второй срок, но в итоге принявшего решение выйти из гонки. По ее словам, несмотря на преданность, экс-президент и его ближайшее окружение (члены семьи и основные советники) постоянно подвергали сомнению лояльность Харрис. Она привела в пример случай сразу после провальных дебатов Байдена с Трампом, состоявшихся 27 июня, после которых демократы и начали постепенно выбивать Байдена из президентской гонки. Харрис пишет, что супруга Байдена Джилл раздраженно спрашивала вице-президента, поддерживает она их (Байдена и его команду) или нет.
Негодование по поводу допросов первой леди тогда высказал супруг Харрис Даг Эмхофф. «Они прячут тебя уже четыре года, дают невозможные дерьмовые задачи <...> не защищают тебя, никогда не хвалят <...> а сейчас хотят видеть тебя на балконе подле них. Наконец поняли, что ты – политический актив и нужна им для убеждения американцев. И даже сейчас они спрашивают нас о преданности», – согласно описанию Харрис сказал ей Эмхофф.
Автор критикует окружение и союзников Байдена не только за огрехи в отношениях с ней, но и за неспособность повлиять на решение президента определиться с тем, продолжать кампанию или выйти из нее. Делает она это очень осторожно, не критикуя самого Байдена и не подвергая сомнению его физические и интеллектуальные способности. В основном она винит партийный истеблишмент, позволивший, по ее словам, Байдену и его советникам принимать итоговое решение самостоятельно.
Свое молчание по поводу физических способностей Байдена и его участия в кампании Харрис аргументирует тем, что, будучи вице-президентом, она не могла себе позволить даже лично поговорить об этом с президентом, так как он воспринял бы это как «неприкрытую амбицию» и проявление «неверности». В качестве очередного доказательства своей лояльности она припоминает нежелание дистанцироваться от Байдена, несмотря на консультации ее советников. По словам Харрис, они не церемонились: «Люди ненавидят Джо Байдена», – якобы сказал ей один из ее политтехнологов, Дэвид Плуфф.
Она не забыла припомнить Байдену и конфликт в секторе Газа. «Я попросила Джо выражать столько же эмпатии в отношении страданий невинных гражданских Газы, сколько он выражал в отношении страданий украинцев <...> Но он не смог этого сделать. У него получалось уверенно говорить «я – сионист», но его заявления про невинных палестинцев казались недостаточными и вынужденными», – пишет Харрис. Стоит отметить, что значительная часть книги посвящена конфликту в Газе.
Не в последнюю очередь отсылки Харрис к проблеме Газы могли быть связаны с неспособностью демократов сохранить поддержку избирателей-мусульман, представлявших, например, значительную часть населения в одном из ключевых колеблющихся штатов (где почти равные шансы на победу были и у республиканцев, и у демократов) – Мичигане.
Харрис написала книгу такого содержания в стремлении, во-первых, сохранить за собой некие политические перспективы в будущем, а во-вторых, оправдаться за провал на выборах в 2024 г., говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По словам эксперта, первый фактор для нее не самый важный, так как она понимает маловероятность своего возвращения в политику на общенациональный уровень и делает такую страховку на всякий случай. Что касается оправдания, то для нее это принципиальный вопрос, так как многие и противники, и союзники попытались сделать ее козлом отпущения. Харрис же, по словам Васильева, «подсвечивает» факторы, которые, по ее мнению, делают кампанию демократов в большей степени жертвой сложившихся обстоятельств, чем провальным политическим проектом.
Современному мемуарному жанру американских политиков свойственна тенденция представлять очень субъективный взгляд на период своей работы в офисе, перекладывая ответственность на других участников событий, институты или объективные факторы, соглашается научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов.