Камала Харрис нашла виновных в победе Дональда Трампа на выборах

Харрис написала книгу такого содержания в стремлении, во-первых, сохранить за собой некие политические перспективы в будущем, а во-вторых, оправдаться за провал на выборах в 2024 г., говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По словам эксперта, первый фактор для нее не самый важный, так как она понимает маловероятность своего возвращения в политику на общенациональный уровень и делает такую страховку на всякий случай. Что касается оправдания, то для нее это принципиальный вопрос, так как многие и противники, и союзники попытались сделать ее козлом отпущения. Харрис же, по словам Васильева, «подсвечивает» факторы, которые, по ее мнению, делают кампанию демократов в большей степени жертвой сложившихся обстоятельств, чем провальным политическим проектом.