Геннадий Зюганов снова возмутился «шокирующей» реформой МСУ

Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был принят в марте (большинство его положений вступили в силу 19 июня). Проект был внесен в Госдуму еще в декабре 2021 г. главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и его коллегой сенатором Андреем Клишасом (оба – «Единая Россия», ЕР). Среди главных новаций был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. В конце 2024 г. перед рассмотрением инициативы во втором чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости доработать ее, писали «Ведомости». Он призвал прислушаться к мнению субъектов, в том числе Татарстана, и сохранить возможность для регионов выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. В таком варианте закон и был принят.