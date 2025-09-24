Геннадий Зюганов снова возмутился «шокирующей» реформой МСУ

Геннадий Зюганов снова возмутился «шокирующей» реформой МСУВ «Единой России» в ответ предлагают регионам изучить опыт перехода на одноуровневую модель
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал ликвидацию местных советов в рамках реформы местного самоуправления (МСУ) разрушением «системы управления». Об этом он заявил на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы 23 сентября.
«Никто вам не объяснит, зачем нужно убрать местные советы и человека, который живет рядом, который вам помогает и готов прийти на помощь. Он вас выслушает, приедет в администрацию района и скажет: «У меня это, это и это – надо срочно решать». Никого не осталось», – подчеркнул глава КПРФ. По его словам, в такой стране, как Россия, «это немыслимо».
Зюганов вернулся к теме реформы МСУ спустя несколько дней после встречи президента Владимира Путина с главами думских фракций 18 сентября. Там лидер КПРФ возмутился упразднением поселенческого уровня МСУ и назвал вопрос «принципиальнейшим». Он отмечал, что люди рядом «видят болячки» населения, чувствуют их и «иначе относятся».
Путин уточнял тогда у первого заместителя руководителя своей администрации Сергея Кириенко, действительно ли прекращается работа местных советов. Кириенко пояснял, что изначально планировалось «централизованно принять единое решение по всей стране» о ликвидации поселенческого уровня МСУ, но «приняли компромиссную конструкцию» – дать право решать регионам. Президент в ответ призвал «подумать» и «посмотреть», признав правоту Зюганова.
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» был принят в марте (большинство его положений вступили в силу 19 июня). Проект был внесен в Госдуму еще в декабре 2021 г. главой комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинниковым и его коллегой сенатором Андреем Клишасом (оба – «Единая Россия», ЕР). Среди главных новаций был обязательный переход от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. В конце 2024 г. перед рассмотрением инициативы во втором чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости доработать ее, писали «Ведомости». Он призвал прислушаться к мнению субъектов, в том числе Татарстана, и сохранить возможность для регионов выбирать одноуровневую или двухуровневую модель МСУ. В таком варианте закон и был принят.
Упразднение поселений в регионах происходило и до принятия нового закона о МСУ, говорил «Ведомостям» глава профильного комитета Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР), но это был вопрос политической воли глав регионов, законодательных собраний, ответственность, как и сейчас, возлагалась на региональные власти.
Нужно «самым внимательным образом» наблюдать за реализацией на практике закона о реформе МСУ и в случае необходимости «оперативно» дорабатывать его, сообщил «Ведомостям» первый заместитель главы думского комитета по законодательству Даниил Бессарабов (ЕР). «Даже на этапе принятия депутаты очень внимательно рассматривали нормы этого проекта. И была принята консолидированная межфракционная поправка представителями всех, подчеркну, фракций, закрепить в законе вариативность модели, которая будет использована», – отметил он.
Регионы, которые к моменту вступления в силу закона в июне 2025 г. сохранили у себя двухуровневую систему, вправе ее сохранить и в дальнейшем, подчеркнул депутат. У субъектов есть достаточно продолжительный переходный период, чтобы привести свое законодательство в соответствие с новым законом, – до 1 января 2027 г., указал он.
«В этот период, не спеша, хорошо обдумав, посмотрев на удачную и неудачную практику реализации обновленного закона, каждая территория, исходя из своих особенностей, понимания ситуации, должна определиться – уйти в одноуровневую модель, чтобы у нас остались городские муниципальные округа, двухуровневую – когда есть наиболее типичная картина с муниципальным районами и поселенческим уровнем, когда есть главы поселений в селах, и это допустимо», – сообщил Бессарабов. Он отметил, что «все в руках региональной власти с опорой на муниципалитеты».
Низовой уровень МСУ – это то, за что можно побороться, его можно использовать для защиты результатов выборов, говорит политолог Константин Калачев. «Это привлечение симпатии и расширение электоральной ниши, это рекрутинг низовых активистов, это поиск союзников. Тут и попытка сыграть на настроениях в национальных республиках типа Алтая, Бурятии, Хакасии, тут и желание побороться за село в других регионах», – сказал он «Ведомостям».