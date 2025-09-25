Экс-президент Франции осужден по делу о финансировании его выборов Каддафи

Уголовный суд в Париже признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Как сообщает портал FranceInfo, Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой ареста. При этом с Саркози сняли другие обвинения, такие как пассивная коррупция (вид коррупции, при котором человек не исполняет свои служебные обязанности в обмен на вознаграждение – «Ведомости»), сокрытие хищений государственных средств и собственно незаконное финансирование его кампании. Суду не удалось установить, что ливийские деньги в итоге были использованы в кампании Саркози 2007 г. Обвинение запрашивало для экс-президента семь лет тюрьмы, штраф в 300 000 евро и лишение права избираться на пять лет.