Экс-президент Франции осужден по делу о финансировании его выборов КаддафиСаркази же в 2011 году был главным инициатором военной кампании против спонсора
Уголовный суд в Париже признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в преступном сговоре с целью финансирования его президентской кампании в 2007 г. ливийским правительством. Как сообщает портал FranceInfo, Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой ареста. При этом с Саркози сняли другие обвинения, такие как пассивная коррупция (вид коррупции, при котором человек не исполняет свои служебные обязанности в обмен на вознаграждение – «Ведомости»), сокрытие хищений государственных средств и собственно незаконное финансирование его кампании. Суду не удалось установить, что ливийские деньги в итоге были использованы в кампании Саркози 2007 г. Обвинение запрашивало для экс-президента семь лет тюрьмы, штраф в 300 000 евро и лишение права избираться на пять лет.
Как сообщает французское издание Figaro, председатель трибунала над Саркози Натали Гаварино посчитала, что он в качестве лидера партии UMP («Союз за народное движение», впоследствии – «Республиканцы», состоит в коалиции президента Эммануэля Макрона) с 2005 г. по май 2007 г. прибегнул к помощи ливийских властей. Сделал он это «с целью заручиться или попытаться заручиться финансовой поддержкой в Ливии для получения финансирования избирательной кампании». По мнению суда, имела место тайная встреча руководителя предвыборного штаба и администрации Саркози Клода Геана, и экс-министра по иммиграции Бриса Ортефе с высокопоставленным ливийским чиновником в 2005 г. Трибунал посчитал, что единственная цель такой встречи – «необходимость получения средств». Но суд счел, что у него нет доказательств того, что это незаконное финансирование выборов имело место.
Расследование о незаконном финансировании избирательной кампании властями Ливии во главе с Муаммаром Каддафи началось еще в 2013 г. Как пишет France24, французские следователи полагают, что взамен на финансирование Каддафи президентской кампании Саркози в 2007 г. Ливии было обещано «улучшение международного имиджа» после того, как Запад обвинил Триполи во взрывах в самолётов над Шотландией в 1988 г. и Нигером в 1989 г., которые привели к сотням жертв.
Кроме того, французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин в 2013 г. заявил, что у него есть доказательства о причастности Ливии в снабжении средствами президентской кампании Саркози в 2007 г. Как отметил бизнесмен, он с конца 2006 г. по начало 2007 г. вывез из Ливии наличность общей суммой до 5 млн евро, которые потом якобы получали Саркози и руководитель его предвыборного штаба Клод Геан. Позднее в 2020 г. Такиддин отказался от своих слов, а 23 сентября 2025 г. предприниматель скончался.
Помимо Саркози обвинение выдвинули и против Геана. Как сообщает FranceInfo, его признали виновным в использовании служебного положения и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, злоупотреблении влиянием в корыстных целях, пассивном подкупе и преступном сговоре. FranceInfo добавляет, что Геан, как и Саркози, был оправдан по пункту соучастия в незаконном финансировании избирательной кампании. Кроме него, виновным признали и Бриса Ортефе, экс-министра иммиграции, труда и внутренних дел при Саркози. Суд обвинил его в участии в преступном сообществе.
Кроме Саркози, Ортефе и Геана было вынесено еще два приговора. Как пишет Figaro, бизнесмен Александр Джури, посредник между окружением Саркози и Ливией, признан виновным в активной коррупции и торговле влиянием. Башир Салех, руководитель аппарата Каддафи,приговорен к пяти годам тюремного заключения.
Безусловно, приговор – имиджевый удар по репутации бывших соратников Саркози, прежде всего в партии «Республиканцы» и среди правых макронистов, считает завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Сам Макрон, хотя и не является «саркозистом», тесно общается с Саркози, поэтому левая оппозиция может использовать дело для кампании и против президента. «Ведь Макрон инициировал в 2017 г. после «дела Фийона» закон о морализации политики, призванный контролировать траты и родственные связи высших чиновников», – говорит эксперт.
Прецедент реального срока для экс-президента тревожный, но вряд ли он повлияет на будущие выборы – Саркози отошел от активной политической жизни, полагает Тимофеев: «Но вкупе с примером экс-президента Жака Ширака, который тоже был в центре судебных разбирательств, утратив президентский иммунитет, у правых президентов Франции складывается "традиция" судебного "послесловия", что бьет по их имиджу».