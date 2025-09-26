ЛДПР вернет «Блок Жириновского» перед выборами в Госдуму

ЛДПР вернет «Блок Жириновского» перед выборами в ГосдумуЭто позволит продлить «мемориальное голосование», считают эксперты
ЛДПР после партийного съезда, который назначен на 2 октября, проведет учредительное собрание общероссийского общественного движения «Блок Жириновского». Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-подходе перед пленарным заседанием Госдумы 25 сентября. Он отметил, что не стоит путать его с «Блоком Жириновского», который был образован перед выборами в Госдуму в 1999 г.
«Блок Жириновского» объединит различные общественные и молодежные объединения, инициативные группы, ветеранов партии и новых сторонников, написала в своем Telegram-канале заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР по информационной политике Элеонора Кавшар. На собрании, которое пройдет 3 октября, обсудят, как будет выстраиваться работа по сохранению политического и культурного наследия Владимира Жириновского, образовательные и просветительские проекты, а также подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к юбилею политика (в 2026 г. будет праздноваться 80-летие со дня рождения основателя партии).
Близкий к партии собеседник «Ведомостей» говорит, что главная задача новой структуры – это поддержка самой ЛДПР во время думской кампании. Если партия будет скована требованиями избирательного законодательства, то общественное движение – нет, отметил он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу ЛДПР с просьбой уточнить направления деятельности блока, его состав и возможного лидера. С 2005 г. избирательные блоки не допускаются на выборы – тогда были приняты поправки, исключающие возможность объединения партий в такие союзы.
Возрождение так называемого блока – это правильный технологический ход, который поможет ЛДПР получить дополнительные голоса за счет привязки к имени покойного основателя партии, говорит политтехнолог Петр Быстров. Поскольку избирательные блоки не могут участвовать в выборах, то имя Жириновского в бюллетень на думской кампании не попадет, но блок позволит партии быть на слуху в ходе предвыборной кампании и ассоциироваться непосредственно с Жириновским, указал он.
Объединение различных общественных и молодежных организаций, инициативных групп, обществ, союзов и ассоциаций может дать реальный эффект, если каждый из участников блока возьмет на себя обработку в пользу ЛДПР той или иной целевой аудитории, а электоральные очки таким образом будут собираться как дополнительные пакеты голосов, говорит политолог Константин Калачев.
«Настоящий» «Блок Жириновского» 1999 г. был создан в связи с тем, что Центризбирком не зарегистрировал федеральный список ЛДПР на выборах в Госдуму под предлогом неверных сведений о доходах ряда кандидатов в депутаты (тогда в числе прочего основатель партии включил в первую тройку списка красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, который находился в федеральном розыске). В итоге блок прошел успешную регистрацию, на думских выборах объединение получило 5,98%, заняв 5-е место.
При этом Слуцкий неспроста делает акцент на том, что «Блок Жириновского» 1999 и 2025 гг. – это две совершенно разные структуры, обращает внимание первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Блоки в 1990-е могли создаваться из нескольких политических сил и общественных организаций, напоминает он. Например, партии власти участвовали в выборах в Госдуму в формате блоков: в 1993 г. был «Выбор России» (состоял из нескольких политических партий, в него входили в том числе Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Андрей Макаров, Сергей Филатов), в 1995 г. – блок НДР («Наш дом – Россия»; одноименную партию возглавлял премьер-министр Виктор Черномырдин, она просуществовала до 2000 г. и вошла в состав «Единой России»), в 1999 г. – блок «Единство» (главой был Сергей Шойгу, в 2001 г. «Единство» с «Отечество – вся Россия» объединились в «Единую Россию», сопредседателями которой стали Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер Шаймиев).
Что такое избирательные блоки
Тогда избирательные блоки позволяли увеличить уровень политической конкуренции и повысить шансы представителей небольших партий и других общественных объединений на прохождение в парламент в рамках коалиционных соглашений, говорит Калачев. «Можно было экспериментировать с названиями блоков, а ведь название иногда – это половина успеха. Также возможность создания блоков увеличивала непредсказуемость выборов, давала шансы и создавала простор для действий разношерстной оппозиции, которая могла ситуативно объединиться в блок с очередным красивым названием, отражающим меняющуюся народную повестку», – продолжает он.
«Блок Жириновского» сегодняшних дней, напротив, это организация, которая не имеет своих электоральных амбиций и в выборах не участвует, указал Макаркин. По его мнению, партия прибегла к созданию такого объединения для того, чтобы напомнить избирателям, что ЛДПР – это партия Жириновского, а Жириновский сейчас – это бренд. Это позволит партийцам активнее использовать образ основателя ЛДПР в различных предвыборных мероприятиях и в межвыборный период, говорит он. Что показательно, после смерти лидера ЛДПР в 2022 г. ему стало доверять больше россиян (по данным АЦ ВЦИОМ, уровень доверия в апреле 2022 г. равнялся 60%, в апреле 2025 г. вырос до 66%), а восприятие его образа скорректировалось в лучшую сторону за счет его «предсказаний», обратил внимание политолог. Поэтому ЛДПР необходимо поддерживать интерес к себе и как можно дольше пролонгировать «мемориальное голосование» за партию, особенно в преддверии выборов в Госдуму 2026 г., резюмировал Макаркин.
При этом изначально технологию объединения идеологически близких общественных сил в одну организацию апробировала КПРФ в 1996 г., создав Народно-патриотический союз России (НПСР), напомнил эксперт. Его цель была показать, что партию поддерживают не только коммунисты, но и другие патриотические силы (в год создания в НПСР входило порядка 150 организаций). «Если у КПРФ была задача с помощью такой организации расширить электорат, то у ЛДПР – задача удержать тех избирателей, которые голосовали и продолжают голосовать за Жириновского», – разъяснил Макаркин.
В КПРФ такой жест со стороны ЛДПР воспринимают как полное копирование действий и риторики коммунистов, а блок в этом случае – это калька с НПСР, сказал «Ведомостям» секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов. Электоральной угрозы это никакой не несет, а имеет лишь символическое значение, убежден он. «Это политико-технологическая попытка показать, что они близки патриотическому, и в том числе левому, электорату. А они [ЛДПР] как раз удобны для выбора, потому что они – часть партии власти», – заявил Обухов.