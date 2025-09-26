ЛДПР вернет «Блок Жириновского» перед выборами в Госдуму

«Блок Жириновского» сегодняшних дней, напротив, это организация, которая не имеет своих электоральных амбиций и в выборах не участвует, указал Макаркин. По его мнению, партия прибегла к созданию такого объединения для того, чтобы напомнить избирателям, что ЛДПР – это партия Жириновского, а Жириновский сейчас – это бренд. Это позволит партийцам активнее использовать образ основателя ЛДПР в различных предвыборных мероприятиях и в межвыборный период, говорит он. Что показательно, после смерти лидера ЛДПР в 2022 г. ему стало доверять больше россиян (по данным АЦ ВЦИОМ, уровень доверия в апреле 2022 г. равнялся 60%, в апреле 2025 г. вырос до 66%), а восприятие его образа скорректировалось в лучшую сторону за счет его «предсказаний», обратил внимание политолог. Поэтому ЛДПР необходимо поддерживать интерес к себе и как можно дольше пролонгировать «мемориальное голосование» за партию, особенно в преддверии выборов в Госдуму 2026 г., резюмировал Макаркин.