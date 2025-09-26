Памфилова рассказала Путину об итогах ЕДГ-2025

Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и сотрудников избирательных комиссий. Отдельно он выразил признание избирателям, «которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии». Он объяснил, что политическая стабильность в России, которая в том числе создается путем проведения выборов, важна сейчас «вдвойне, втройне». Президент подчеркнул, что избирательная система – «живая», а потому на каждых выборах выявляются вещи, которые требуют изменения. По его словам, в стране будет проведена работа по тем изменениям, которые предложила Памфилова.