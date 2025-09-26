Памфилова рассказала Путину об итогах ЕДГ-2025

Памфилова рассказала Путину об итогах ЕДГ-2025Президент подчеркнул, что политическая стабильность в России сейчас важна втройне
В России в 2025 г. избиратели подали рекордное количество заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Показатель превысил 1,7 млн с явкой 90,5%. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в Кремле.
Как отметила Памфилова, голосование в электронном формате прошло в 24 регионах. Рекорд был достигнут, подчеркнула она, несмотря на проблемы со связью из-за атак беспилотников. Глава ЦИК рассказала, что для того, чтобы обеспечить работу системы ДЭГ, в регионах установили дополнительные точки Wi-Fi
«И я это как расцениваю, что вот такое количество заявок и заявлений и желание голосовать – это тоже рост популярности, это тоже свидетельство доверия, роста доверия», – сказала Памфилова.
Кроме того, глава ЦИК отметила, что с начала проведения спецоперации система проведения выборов «поднаторела». По ее словам, она стала устойчивой и очень динамичной одновременно. Памфилова рассказала, что в приграничных регионах были подготовлены специальные помещения для эвакуации и другие меры безопасности. «Кстати, приходилось в Белгородской области три участка эвакуировать, проводить выборы в резервных помещениях, в Брянской [области]», – отметила она.
Памфилова поделилась, что на прошедших выборах в регионах России выдвигались 1663 участника спецоперации, из них 1035 человек были избраны. Общая явка избирателей в этом году увеличилась на 5% в сравнении с аналогичным процессом 2022 г. и достигла 46%.
По словам председателя Центризбиркома, в рамках ЕДГ-2025 также были введены несколько пилотных проектов. В частности, на Сахалине и в Великом Новгороде бюллетени и другие документы впервые доставляли с помощью БПЛА и беспилотных катеров. Сейчас ЦИК ведет работу с «Бюро 1440» для внедрения дистанционного голосования в местах, где нет интернета, «то есть с помощью спутниковой связи». Памфилова отметила, что таким образом голосование станет еще более доступным.
Путин, в свою очередь, поблагодарил Памфилову и сотрудников избирательных комиссий. Отдельно он выразил признание избирателям, «которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии». Он объяснил, что политическая стабильность в России, которая в том числе создается путем проведения выборов, важна сейчас «вдвойне, втройне». Президент подчеркнул, что избирательная система – «живая», а потому на каждых выборах выявляются вещи, которые требуют изменения. По его словам, в стране будет проведена работа по тем изменениям, которые предложила Памфилова.