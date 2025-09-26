Лишенного мандата депутата Госдумы Юрия Напсо выселяют из служебной квартиры

Напсо, последние два года проживающий в ОАЭ, был досрочно лишен депутатского статуса 3 апреля за прогулы. По данным комиссии по регламенту, он с апреля 2023 г. периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Более 200 дней он не был в здании Госдумы без уважительной причины, что, как решила комиссия, «свидетельствует о недобросовестности действий депутата». Сам член ЛДПР говорил «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. При этом, по его словам, больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Верховный суд отказал Напсо в удовлетворении иска о восстановлении мандата 29 мая.