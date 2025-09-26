Лишенного мандата депутата Госдумы Юрия Напсо выселяют из служебной квартиры

Лишенного мандата депутата Госдумы Юрия Напсо выселяют из служебной квартирыИнформацию об уголовном деле в отношении него экс-парламентарий считает «заказным фейком»
ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента России предъявило иск к лишенному мандата депутата Госдумы от ЛДПР Юрию Напсо и членам его семьи о выселении из служебной квартиры на улице Улофа Пальме. Никулинский районный суд Москвы назначил предварительное заседание на 8 октября, следует из картотеки. Напсо подтвердил «Ведомостям» факт подачи иска. «Меня нет на месте, а в квартире много личных вещей (мебель вся и личные вещи за 18 лет). Не дождались моего возвращения и подали иск», – сообщил экс-депутат. Супругой Напсо является депутат законодательного собрания Краснодарского края Вероника Иванчикова (ЛДПР). Пара воспитывает четверых детей. Все они проходят соответчиками по иску «Управления по эксплуатации жилого фонда».
Напсо также прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о возбуждении в отношении него уголовного дела об изнасиловании своей помощницы (ч. 1 ст. 131 УК РФ; от трех до шести лет лишения свободы). По данным издания, преступление было совершено 22 марта 2023 г., когда потерпевшей было 19 лет, а уголовное дело возбудил 24 сентября 2025 г. следователь по особо важным делам, расследующий преступления против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СКР по Москве. В тот же день член ЛДПР был объявлен в розыск.
Собеседник «Ведомостей», близкий к следствию, подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-депутата. «Вчера, как и вы, прочитал [об этом] в соцсетях. Ничего подобного никогда не было. Никаких розысков, соответственно, нет. Думаю, это какой-то заказной фейк», – сказал Напсо «Ведомостям».
Напсо, последние два года проживающий в ОАЭ, был досрочно лишен депутатского статуса 3 апреля за прогулы. По данным комиссии по регламенту, он с апреля 2023 г. периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. Более 200 дней он не был в здании Госдумы без уважительной причины, что, как решила комиссия, «свидетельствует о недобросовестности действий депутата». Сам член ЛДПР говорил «Ведомостям», что большую часть времени он был либо в отпуске без содержания (шесть месяцев), либо на больничном. При этом, по его словам, больничные листы оформлены официально, а отпуска согласованы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Верховный суд отказал Напсо в удовлетворении иска о восстановлении мандата 29 мая.
Освободившийся мандат по решению ЛДПР был передан руководителю департамента организации мероприятий председателя партии Дмитрию Новикову. 25 июня «Ведомости» сообщали, что члены думской комиссии по регламенту и обеспечению деятельности верхней палаты вскрыли кабинет Напсо, который тот отказывался сдавать даже после лишения мандата.