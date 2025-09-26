Газета
Главная / Политика /

«Сердце Молдовы» назвала незаконным снятие с выборов в парламент

ЦИК отказал оппозиционной партии за два дня до старта голосования
Максим Цуланов
Вадим Денисов / ТАСС

Оппозиционная партия «Сердце Молдовы» осудила решение ЦИК республики исключить ее из парламентских выборов. Это следует из официального заявления партии.

«Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властью с единственной целью – заставить нас замолчать», – говорится в заявлении.

В партии добавили, что на каждом этапе «этого спектакля» указывали на «беззаконие, разоблачали провокации и фейки против нашей команды», но «желтый режим [цвет правящей партии PAS] не остановил свои атаки».

26 сентября ЦИК Молдавии лишил «Сердце Молдовы» права участия в парламентских выборах в республике. По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. Парламентские выборы пройдут уже 28 сентября.

Захарова: предвыборная кампания в Молдавии стала самой антидемократической

Политика / Международные отношения

Партия «Сердце Молдовы» участвует в парламентских выборах в составе «Патриотического блока». 25 сентября стало известно, что апелляционная палата (АП) Кишинева удовлетворила запрос минюста страны о приостановке деятельности партии «Сердце Молдовы» на период рассмотрения гражданского дела.

В начале сентября у представителей «Сердце Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.

По версии лидера партии Ирины Влах, уголовное дело сфабриковали по заказу правящей партии PAS. 

