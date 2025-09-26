«Сердце Молдовы» назвала незаконным снятие с выборов в парламент

«Сердце Молдовы» назвала незаконным снятие с выборов в парламентЦИК отказал оппозиционной партии за два дня до старта голосования
Оппозиционная партия «Сердце Молдовы» осудила решение ЦИК республики исключить ее из парламентских выборов. Это следует из официального заявления партии.
«Это не правосудие, а последний акт грязного спектакля, заранее срежиссированного властью с единственной целью – заставить нас замолчать», – говорится в заявлении.
В партии добавили, что на каждом этапе «этого спектакля» указывали на «беззаконие, разоблачали провокации и фейки против нашей команды», но «желтый режим [цвет правящей партии PAS] не остановил свои атаки».
26 сентября ЦИК Молдавии лишил «Сердце Молдовы» права участия в парламентских выборах в республике. По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. Парламентские выборы пройдут уже 28 сентября.
Партия «Сердце Молдовы» участвует в парламентских выборах в составе «Патриотического блока». 25 сентября стало известно, что апелляционная палата (АП) Кишинева удовлетворила запрос минюста страны о приостановке деятельности партии «Сердце Молдовы» на период рассмотрения гражданского дела.
В начале сентября у представителей «Сердце Молдовы» прошли обыски в рамках дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании партий и отмывании денег. Прокуратура сообщила о задержании трех подозреваемых, их отправили под домашний арест.
По версии лидера партии Ирины Влах, уголовное дело сфабриковали по заказу правящей партии PAS.