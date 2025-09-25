Газета
Политика

Захарова: предвыборная кампания в Молдавии стала самой антидемократической

Ведомости

Предшествовавшая выборам в парламент электоральная кампания Молдавии стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Власти [Молдавии] настолько боятся выборов, что препятствуют и выдвижению кандидатов, и участию в голосовании, и наблюдению за ним», – сказала она.

По словам Захаровой, отличительной чертой кампании стало раскручивание утверждений о вмешательстве России во внутренние дела республики. В отказе ЦИК Молдавии в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России и членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей представитель МИДа видит пренебрежение к демократическим ценностям со стороны Молдавии.

Она отметила, что выпады в сторону России не находят отклика у молдаван, для большинства которых Москва остается проверенным, надежным другом.

«Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны», – подытожила Захарова.

14 сентября президент республики Майя Санду обвинила Россию в попытке повлиять на выборы в Молдавии через священников и «распространение пропаганды». Кроме того, политик обвинила Москву в использовании бот-сети «Матрешка» для создания «фейкового контента под видом легитимных иностранных СМИ».

Парламентские выборы пройдут в Молдавии 28 сентября.

