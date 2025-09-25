Захарова: предвыборная кампания в Молдавии стала самой антидемократической

По словам Захаровой, отличительной чертой кампании стало раскручивание утверждений о вмешательстве России во внутренние дела республики. В отказе ЦИК Молдавии в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России и членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей представитель МИДа видит пренебрежение к демократическим ценностям со стороны Молдавии.