«У Путина есть предложение». Главное из заявлений Лукашенко по Украине

«У Путина есть предложение». Главное из заявлений Лукашенко по УкраинеПрезидент Белоруссии выразил готовность провести встречу с Зеленским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с российским коллегой Владимиром Путиным пятичасовые переговоры. После этого он дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Ведомости» собрали главное из того, что сказал Лукашенко.
Вначале белорусского лидера спросили, с чем играет президент Украины Владимир Зеленский, когда угрожает России ударить по Кремлю.
«А если Кремль ударит по Банковой, что там останется?» – ответил Лукашенко, добавив, что так заявлять можно все. Зеленскому, по словам президента Белоруссии, надо успокоиться.
Лукашенко рассказал, что у Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое российский лидер уже высказывал президенту США Дональду Трампу на Аляске. Это решение украинского кризиса американцы увезли в Вашингтон, чтобы подумать, рассказал президент Белоруссии. Он подчеркнул, что оно было одобрено со стороны США.
Лукашенко посоветовал Зеленскому и его администрации прислушаться к России и принять предложение. В противном случае «они потеряют всю Украину».
«Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия», – сказал Лукашенко.
Он также рассказал, что во время переговоров с Путиным слышал сообщение от Генерального штаба, передаваемое по селекторной связи. По словам Лукашенко, на всех фронтах и особенно на некоторых участках российская армия практически захватила крупные населенные пункты.
«Я вот так смотрю географически. А что дальше?» – сказал белорусский лидер, добавив, что российскую армию будет трудно остановить.
Кроме того, Лукашенко обозначил, что хотел бы поговорить с Зеленским, так как «есть что ему сказать». По словам президента Белоруссии, настало время, когда необходимо вступить в консультации. Он подчеркнул, что лидерам России, Белоруссии и Украины надо сесть и договориться об окончании конфликта.
«Не договоримся – будет плохо всем», – подчеркнул Лукашенко.