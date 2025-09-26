«У Путина есть предложение». Главное из заявлений Лукашенко по Украине

Кроме того, Лукашенко обозначил, что хотел бы поговорить с Зеленским, так как «есть что ему сказать». По словам президента Белоруссии, настало время, когда необходимо вступить в консультации. Он подчеркнул, что лидерам России, Белоруссии и Украины надо сесть и договориться об окончании конфликта.