Зеленский выступил с угрозами российским чиновникам
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударами по Кремлю, если Россия не сядет за стол переговоров. Об этом он заявил в интервью Axios. Украинский лидер передал слова президента США Дональда Трампа, что тот обещал подумать над предоставлением дополнительного дальнобойного оружия Киеву.
«Они должны знать, где находятся бомбоубежища», – сказал Зеленский о кремлевских чиновниках. По его словам, если Россия не прекратит конфликт, то «им это в любом случае» понадобится.
Зеленский заявил, что в случае получения дополнительного вооружения Киев не собирается наносить удары по мирному населению, а сам Кремль «вполне может стать предметом для обсуждения». Президент Украины также заявил, что Трамп поддерживает его идею наносить удары по российским объектам энергетической инфраструктуры и по оружейным заводам.
Зеленский отметил, что у Украины уже есть беспилотники, которые могут наносить удары по территории России. У Трампа он попросил дополнительную систему оружия, которая, по его мнению, ускорит окончание конфликта: «Президент Трамп знает, я ему вчера [сказал], что нам нужно одно».
23 сентября Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Кроме того, Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.