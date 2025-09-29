К чему приведет выход России из БДИПЧ ОБСЕ

К чему приведет выход России из БДИПЧ ОБСЕРассмотреть этот вопрос президент Владимир Путин пообещал на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Президент Владимир Путин пообещал обсудить с МИДом и депутатами обеих палат парламента вопрос участия России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом он заявил на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой 26 сентября после ее критики в адрес организации. «Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права», – возмутилась глава ЦИК.
В пример она привела ситуацию в Молдавии, где власти не допустили российских наблюдателей в составе 16 человек до выборов, в то время как БДИПЧ ОБСЕ «ничего не сделало» для защиты их прав. «Понимаете, эта организация абсолютно закрытая, она недемократичная. Получается, что их выводы, которые сверху навязаны их, извините, хозяевами с учетом того, насколько послушная для них страна или непослушная, полностью расходятся, например, с мнением наблюдателей, в том числе наших», – обратилась Памфилова к Путину. Тем самым БДИПЧ ОБСЕ «полностью себя дискредитировало».
«Вы правы, такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», – ответил президент России.
В МИДе недопуск российских наблюдателей на выборы в Молдавии сочли «политически мотивированным». «Подобными действиями Молдавия грубо нарушает взятые на себя в рамках ОБСЕ электоральные обязательства по беспрепятственному приглашению и обеспечению работы международных наблюдателей, а также игнорирует практику Организации в сфере мониторинга избирательных процессов», – говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой, который опубликован на сайте министерства. МИД призвал руководство БДИПЧ ОБСЕ выступить с «должной публичной оценкой произошедшего».
«Ведомости» направили запрос в министерство касательно возможного выхода из БДИПЧ. С критикой работы БДИПЧ представители российских властей и до Памфиловой выступали неоднократно – но, как правило, из-за их отчетов об обстоятельствах проведения федеральных кампаний.
Эта организация уже много лет отличается «крайней необъективностью» по отношению к избирательным процессам в странах, которые не входят в понятие «коллективный Запад», утверждает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. В связи с этим вопрос о целесообразности дальнейшего участия в работе БДИПЧ ОБСЕ не теряет актуальности, сказал он «Ведомостям». Именно поэтому необходимо отстраивать альтернативную систему оценки избирательных процессов в мире с акцентом не на политизированность, а на научную школу и нормы международного права, заключил Брод.
Вопрос по БДИПЧ назрел давно, необходимо тщательно проанализировать целесообразность участия и сотрудничества с этой структурой, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). По его оценке, эта структура стала инструментом продвижения западного видения чистоты избирательных процессов.
На последних выборах президента России в 2024 г. и депутатов Государственной думы в 2021 г. миссия БДИПЧ ОБСЕ отсутствовала, но это никак не повлияло на качество международного наблюдения, указал он. Слуцкий также напомнил, что уже есть прецедент: например, делегация Федерального собрания приостановила летом 2024 г. свою деятельность в Парламентской ассамблее ОБСЕ.
Что такое БДИПЧ ОБСЕ
Перед выборами в Госдуму в 2021 г. директор БДИПЧ Маттео Мекаччи объяснил отказ направлять миссию для наблюдения тем, что российские власти хотели ограничить число направляемых этой организацией наблюдателей «в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией». Представители организации просили допустить в Россию 80 долгосрочных (они оценивают в том числе ход и условия проведения кампании) и 420 краткосрочных (работают непосредственно в дни выборов) наблюдателей. Но впоследствии допустимое число наблюдателей от этих институтов было ограничено 60.
На выборы президента 2024 г. БДИПЧ также не направило своих наблюдателей в Россию, ссылаясь на отсутствие приглашения с российской стороны. В МИД РФ тогда заявили, что, «даже когда БДИПЧ получало приглашение, оно неоднократно самоустранялось от мониторинга».
Возможный выход из БДИПЧ будет иметь скорее внешнеполитический эффект: в первую очередь больше не будет обязательств по допуску его наблюдателей на российские выборы, сказал «Ведомостям» кандидат юридических наук Александр Сурдин. «Это ключевой момент: Россия больше не будет обязана приглашать миссии БДИПЧ для наблюдения за национальными выборами, что упростит легитимацию электоральных процессов внутри страны», – указал он.
Вместе с тем прекращение сотрудничества с БДИПЧ – это также потеря инструмента легитимной критики, продолжает Сурдин. «Россия часто критиковала БДИПЧ за предвзятость и двойные стандарты, но при этом оставаясь его участником. Это позволяло, во-первых, пытаться реформировать институт изнутри, а во-вторых, использовать его же риторику для критики выборов в странах ЕС и США. Выйдя из бюро, РФ лишится этого дипломатического инструмента», – пояснил эксперт.
Никакой юридической силы заключения и отчеты БДИПЧ не имели никогда, поэтому с юридическим оформлением разрыва отношений с этой организацией формально ничего не изменится, говорит электоральный юрист Олег Захаров. С ним согласен и другой юрист – Гарегин Митин: серьезных правовых последствий для России, кроме экономии бюджетных средств, от выхода из БДИПЧ не будет, говорит он. Для рядового избирателя тоже ничего не изменится, продолжает Митин. «После 2014 г. архитектура отношений Россия – общеевропейские организации стала шататься, а в 2022 г. произошло ее масштабное обрушение», – уверен он.
Некоторое время ЦИК честно пытался использовать отчеты БДИПЧ для совершенствования отечественных электоральных институтов, но этому помешало то, что бюро «очень быстро» дошло «до огульной критики безо всякой конкретики и ориентироваться на них стало просто невозможно», обращает внимание Захаров. Выход из БДИПЧ ОБСЕ несравним по последствиям, например, с прекращением членства РФ в Европейском суде по правам человека, поскольку решения последнего напрямую касались защиты интересов и прав российских граждан и юридических лиц, подчеркнул Сурдин.