К чему приведет выход России из БДИПЧ ОБСЕ

Президент Владимир Путин пообещал обсудить с МИДом и депутатами обеих палат парламента вопрос участия России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом он заявил на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой 26 сентября после ее критики в адрес организации. «Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно. Они не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права», – возмутилась глава ЦИК.