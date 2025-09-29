В аэропорту задержали бывшего генпрокурора Польши

Как пишет Rzeczpospolita, за последний год бывшего министра вызывали на допрос восемь раз, но он ни разу не явился. Зебро объяснял это состоянием здоровья – он проходил реабилитацию в Бельгии после удаления злокачественной опухоли, из-за чего часто выезжал из Польши. С прошлого сентября Зебро ссылался на решение Конституционного трибунала, который постановил, что комиссия по делу Pegasus действовала незаконно.