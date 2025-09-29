Газета
Главная / Политика /

В аэропорту задержали бывшего генпрокурора Польши

Он проходит свидетелем по делу о слежке за польскими политиками и бизнесменами с помощью ПО Pegasus
Анастасия Брянцева
TASS
TASS

Полиция задержала бывшего генпрокурора и экс-главу минюста Польши Збигнева Зебро в аэропорту Варшавы по делу о слежке за польскими политиками и бизнесменами с помощью израильского программного обеспечения Pegasus от NSO Group. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным газеты, областной суд Варшавы в середине сентября дал согласие на задержание Зебро. Сейчас его доставили на заседание следственного комитета. Его допросят в качестве свидетеля.

Как пишет Rzeczpospolita, за последний год бывшего министра вызывали на допрос восемь раз, но он ни разу не явился. Зебро объяснял это состоянием здоровья – он проходил реабилитацию в Бельгии после удаления злокачественной опухоли, из-за чего часто выезжал из Польши. С прошлого сентября Зебро ссылался на решение Конституционного трибунала, который постановил, что комиссия по делу Pegasus действовала незаконно.

Apple подала в суд на израильского разработчика шпионского ПО Pegasus

Бизнес

Зебро признал использование Pegasus правительством, пишет газета. В то же время он настаивает, что программное обеспечение применялось «для выявления международных банд».

Pegasus – шпионское программное обеспечение, разработанное израильской компанией NSO Group. Разработчики заявляли, что предоставляют ПО для борьбы с терроризмом и преступностью. Pegasus позволяет извлекать сообщения, фотографии и переписку по email, контакты и данные GPS, записывать звонки, собирать информацию из мессенджеров и др.

В июле 2021 г. журналисты и специалисты по кибербезопасности опубликовали результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что клиенты NSO Group выбрали для потенциальной слежки более 50 000 телефонных номеров. Неизвестно, за всеми ли их них велось наблюдение, но журналистам, которые получили доступ к базе, удалось идентифицировать около 1000 владельцев номеров из 50 стран.

В ноябре того же года Apple обвинила NSO Group в незаконной слежке и взломе устройств пользователей и подала на нее в суд. В своем иске Apple ссылается на уязвимость в процессе обработки изображений в формате .gif, получившую название ForcedEntry, которая позволяла злоумышленникам отправлять вредоносные PDF-файлы на устройства жертв и выполнять произвольный код, что приводило к взлому системы и установке Pegasus без ведома пользователя.

