Apple подала в суд на израильского разработчика шпионского ПО Pegasus

В июле 2021 г. журналисты и специалисты по кибербезопасности опубликовали результаты расследования, в ходе которого выяснилось, что клиенты NSO Group выбрали для потенциальной слежки более 50 000 телефонных номеров. Неизвестно, за всеми ли их них велось наблюдение, однако журналистам, которые получили доступ к базе, удалось идентифицировать около тысячи владельцев номеров из 50 стран. Среди них 65 руководителей компаний (включая основателя Telegram Павла Дурова), 85 правозащитников, около 600 политиков и чиновников разного уровня, в том числе министров, дипломатов, военных, и несколько глав государств и премьер-министров. По данным авторов расследования, возможные клиенты NSO Group находились в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Индонезии, Казахстане, Мексике, Марокко, Руанде, Саудовской Аравии, Того и ОАЭ.