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Дуров прокомментировал информацию о слежке за его телефоном

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя информацию о том, что за ним могли следить с помощью шпионской программы Pegasus, заявил, что по крайней мере с 2018 года один из его телефонных номеров был в включен в список для потенциальной слежки.

«По крайней мере с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения (хотя источник из группы NSO отрицает это)», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

«Лично я не беспокоился: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык считать, что все мои телефоны были скомпрометированы», — отметил он, добавив, что в его данных нет «никакой важной информации», поэтому тот, кто получит к ним доступ, «будет разочарован».

Ранее о том, что Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus, сообщала газета Guardian. Источник в NSO заявил изданию, что присутствие телефонного номера того или иного лица в обнаруженном журналистами списке не означает, что он был выбран для внедрения программы Pegasus.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных