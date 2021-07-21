Дуров прокомментировал информацию о слежке за его телефоном

«Лично я не беспокоился: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык считать, что все мои телефоны были скомпрометированы», — отметил он, добавив, что в его данных нет «никакой важной информации», поэтому тот, кто получит к ним доступ, «будет разочарован».