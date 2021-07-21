Дуров прокомментировал информацию о слежке за его телефоном
Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя информацию о том, что за ним могли следить с помощью шпионской программы Pegasus, заявил, что по крайней мере с 2018 года один из его телефонных номеров был в включен в список для потенциальной слежки.
«По крайней мере с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей таких инструментов наблюдения (хотя источник из группы NSO отрицает это)», — написал Дуров в своем Telegram-канале.
«Лично я не беспокоился: с 2011 года, когда я еще жил в России, я привык считать, что все мои телефоны были скомпрометированы», — отметил он, добавив, что в его данных нет «никакой важной информации», поэтому тот, кто получит к ним доступ, «будет разочарован».
Ранее о том, что Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus, сообщала газета Guardian. Источник в NSO заявил изданию, что присутствие телефонного номера того или иного лица в обнаруженном журналистами списке не означает, что он был выбран для внедрения программы Pegasus.