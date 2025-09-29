Белый дом обнародовал план Трампа по Газе

Белый дом обнародовал план Трампа по ГазеВ него вошли демилитаризация анклава, освобождение заложников и восстановление инфраструктуры под международным контролем
Белый дом обнародовал подробный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Документ, направленный на прекращение войны, предусматривает демилитаризацию анклава, освобождение заложников, масштабное восстановление инфраструктуры и создание условий для будущего мирного сосуществования.
Ключевые положения плана Трампа:
Прекращение огня и вывод войск: В случае согласия сторон война должна немедленно прекратиться. Все боевые действия, включая авиаудары и артиллерийские обстрелы, будут приостановлены, а линии фронта — заморожены. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отведет войска к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников, а в дальнейшем осуществит их полный поэтапный вывод из Газы.
Освобождение заложников и заключенных: В течение 72 часов после принятия Израилем соглашения должны быть возвращены все заложники, как живые, так и погибшие. В ответ Израиль освободит 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки, и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 г. Также планируется обмен останков: за каждого освобожденного израильского заложника будут возвращены останки 15 погибших жителей Газы.
Судьба «Хамаса» и амнистия: Члены «Хамаса», которые согласятся на мирное сосуществование и сдадут оружие, получат амнистию. Тем, кто пожелает покинуть Газу, будет предоставлен безопасный проход в третьи страны. Военная инфраструктура группировки, включая туннели и объекты по производству оружия, должна быть уничтожена.
Управление и восстановление: Временное управление сектором будет осуществлять аполитичный палестинский комитет технократов. За ним будет наблюдать международный «Совет мира» под руководством Трампа, который обеспечит управление и финансирование восстановления. После принятия соглашения в Газу будет немедленно направлена масштабная гуманитарная помощь через ООН, Красный Полумесяц и другие международные организации, включая восстановление систем водоснабжения, электроснабжения, больниц и расчистку завалов.
Безопасность и международные гарантии: Для обеспечения безопасности в Газе будут развернуты временные Международные силы стабилизации (ISF). Они будут тренировать палестинскую полицию, обеспечивать безопасность границ и контролировать потоки товаров и помощи. Региональные партнеры предоставят гарантии выполнения «Хамасом» своих обязательств. В документе особо подчеркивается, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу.
Документ был обнародован по итогам переговоров Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, который приехал в Белый дом. В ходе встречи состоялся трехсторонний телефонный разговор с участием премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдельрахмана бин Джассима Аль Тани, в рамках которого израильский премьер принес извинения за авиаудар по Дохе.
Разработка администрацией Трампа плана не дает никаких гарантий на полноценное дипломатическое урегулирование в Газе, говорит заместитель директора ИСКРАН по научной работе Андрей Евсеенко. Эксперт объяснил, что внутри самого плана, из того что уже известно, есть пункты, которые могут быть неприемлемы как для радикальной пропалестинской группировки «Хамас», так и для правительства Нетаньяху. «Группировка вряд ли согласится покинуть сектор Газа, а без этого ожидать от Израиля отвода войск не следует — слишком много политических рисков для Нетаньяху, который и так находится под давлением ультраправых в своей коалиции», — подчеркнул эксперт.
По мнению Евсеенко, даже если удастся сделать новый план частью переговорного процесса и согласовать прекращение огня, то причин, по которым боевые действия могут возобновиться в любой момент, в понимании воюющих сторон, остается больше, чем причин продолжать переговоры.