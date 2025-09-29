Белый дом обнародовал план Трампа по Газе

Разработка администрацией Трампа плана не дает никаких гарантий на полноценное дипломатическое урегулирование в Газе, говорит заместитель директора ИСКРАН по научной работе Андрей Евсеенко. Эксперт объяснил, что внутри самого плана, из того что уже известно, есть пункты, которые могут быть неприемлемы как для радикальной пропалестинской группировки «Хамас», так и для правительства Нетаньяху. «Группировка вряд ли согласится покинуть сектор Газа, а без этого ожидать от Израиля отвода войск не следует — слишком много политических рисков для Нетаньяху, который и так находится под давлением ультраправых в своей коалиции», — подчеркнул эксперт.