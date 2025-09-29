США, Израиль и Катар согласовали механизм для урегулирования споров

США, Израиль и Катар согласовали механизм для урегулирования споровНетаньяху принес извинения за авиаудар по Дохе
США, Израиль и Катар договорились о создании трехстороннего механизма для разрешения споров после ударов по «Хамасу» в Дохе. Об этом сообщил в пресс-релизе Белый дом.
Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдельрахман бин Джассим Аль Тани обсудили этот вопрос по телефону во время встречи Трампа и Нетаньяху в Белом доме.
«Президент [Трамп] выразил желание вывести израильско-катарские отношения на позитивный путь после взаимных претензий и недопониманий, — говорится в сообщении Белого дома. — Лидеры согласились с предложением президента создать трехсторонний механизм для улучшения координации, налаживания коммуникации, урегулирования взаимных претензий и укрепления совместных усилий по предотвращению угроз».
В заявлении отмечена готовность лидеров к конструктивному сотрудничеству и укреплению связей с Вашингтоном.
Белый дом подтвердил, что Нетаньяху извинился за израильский ракетный удар по объектам «Хамаса» в Катаре, который привел к гибели катарского военнослужащего.
«Он также выразил сожаление, что, нанося удар по руководству "Хамас" в ходе переговоров о заложниках, Израиль нарушил суверенитет Катара, и подтвердил, что подобные атаки в будущем проводиться не будут», — говорится в пресс-релизе.
Аль Тани и Нетаньяху подтвердили готовность поддерживать региональную безопасность и стабильность.
Лидеры также обсудили инициативу по завершению войны в Газе, вопросы безопасности на Ближнем Востоке и пути укрепления взаимопонимания между странами, добавил Белый дом.
9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Удару предшествовал теракт палестинских боевиков в Иерусалиме, при котором погибли семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло «Хамаса».
После израильского авиаудара переговоры по сектору Газа приостановили, передавал Al Arabiya со ссылкой на источники.