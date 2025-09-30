Газета
Главная / Политика /

Путин утвердил ускоренный порядок приватизации госимущества

Решение принято в связи с недружественными действиями США и других стран
Анастасия Брянцева
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об особом порядке приватизации федерального имущества в случаях, предусмотренных решением главы государства. Это следует из соответствующего документа.

В указе говорится, что документ был принят в ответ на действия США и их союзников, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер против граждан РФ.

Документ предусматривает, что в случае необходимости для обеспечения обороноспособности страны продажа федерального имущества, находящегося в собственности государства, может быть осуществлена с определенными особенностями.

  • Оценка рыночной стоимости имущества и подготовка соответствующего отчета должны быть выполнены в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

  • Установлен особый порядок государственной регистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, включая сокращение сроков выполнения этих процедур.

  • Банк ПСБ будет организовывать продажу приватизируемого государственного имущества от имени Российской Федерации и выполнять функции продавца.

Указ вступил в силу со дня его официального публикования.

5 сентября президент РСПП Александр Шохин в кулуарах Восточного экономического форума сообщил «Ведомостям», что бизнес ожидает внесения поправок в закон о приватизации в осеннюю сессию. Речь идет о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании приватизационных сделок.

До этого Путин поручил правительству закрепить в законе этот порядок. Перечень поручений был опубликован в августе: изменения должны быть подготовлены до 1 декабря «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».

