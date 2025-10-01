На «Россию – страну возможностей» в бюджете заложили по 30 млрд рублей ежегодно

На «Россию – страну возможностей» в бюджете заложили по 30 млрд рублей ежегодноВсего же на нацпроект «Молодежь и дети» планируется за три года выделить около 1,8 трлн рублей
На национальный проект «Молодежь и дети» в ближайшие три года из бюджета планируется выделить почти 1,8 трлн руб. В 2026 г. объем финансирования составит 549 млрд руб., в 2027 г. – 584 млрд руб., в 2028 г. – 662 млрд руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, обратили внимание «Ведомости».
В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на федеральный проект «Россия – страна возможностей» из бюджета каждый год будет выделено около 30 млрд руб.: на 2025 г. выделено 30,6 млрд, на 2026 г. выделяется 30,2 млрд руб., на 2027 г. – 29,8 млрд руб., на 2028 г. – 30 млрд руб. Из них самые большие суммы в форме субсидий предусмотрены АНО «Россия – страна возможностей» (АНО РСВ) на финансирование образовательных мероприятий в мастерской управления «Сенеж» – 4,8 млрд руб. в 2026 г., затем 5,1 млрд руб. и 5,2 млрд руб. на 2027 г. и 2028 г.
АНО РСВ будет выделен также грант на проведение в «Сенеже» проекта обучения участников спецоперации «Время героев»: в 2025 г. сумма составляет 468,5 млн руб., в 2026 г. – 489,6 млн руб., в 2027 г. – 255,8 млн руб., на 2028 г. средства не выделяются. Чуть более 1 млрд руб. ежегодно будет выделяться в качестве гранта на проведение конкурса «Лидеры России» и выплату грантов победителям.
Сразу несколько грантов в форме субсидий будет выделено на проект «Таврида.АРТ», крупнейший из которых на образовательные мероприятия в академии творческих индустрий «Меганом» – 3,8 млрд руб. в 2026 г., 2,9 млрд руб. в 2027 г. и 2,9 млрд руб. в 2028 г. Финансово поддержит государство и другие молодежные лагеря: «Шум» в Калининградской области – по 707 млн руб. ежегодно, «Территория смыслов» в «Сенеже» – 328 млн руб. в 2026 г., затем по 361 млн руб., «Маяк» в Запорожской области – 537 млн руб. в 2026 г., 547 млн руб. в 2027 г. и 710 руб. в 2028 г.
Кроме того в 2026 г. 4,5 млрд руб., а затем по 5 млрд предполагается финансирования на программу развития молодежной политики в регионах в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу АНО РСВ и гендиректору организации Андрею Бетину.
В рамках уже федерального проекта «Педагоги и наставники» (тоже входит в нацпроект «Молодежь и дети») на мероприятия по обеспечению деятельности советников директоров школ по воспитанию в 2026 г. выделят 23 млрд руб., в 2027 г. – 28 млрд руб., а в 2028 г. – 29 млрд руб.
На федеральный проект «Мы вместе» по «воспитанию гармонично развитой личности» из бюджета в 2026 г. будет выделено 70 млрд руб., затем по 72 млрд руб. в 2027 г. и 2028 г. Здесь крупнейшие гранты в форме субсидий получит «Институт развития интернета» на создание контента, который направлен на укрепления духовно-нравственных ценностей – по 26 млрд руб. ежегодно. «Движение первых» будет получать 9,6 млрд руб. в следующем году, а затем по 9,9 млрд руб. на мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения, а также по 7,4 млрд в ближайшие два года, затем планируется выделить 7,8 млрд руб. на мероприятия по вовлечению граждан в систему патриотического воспитания детей и молодежи. Обществу «Знание» ежегодно будет выделяться около 6,5 млрд руб., АНО «Больше, чем путешествие» – по 3,8 млрд руб., АНО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» – по 3,7 млрд руб.
Резкий рост финансирования на 2028 г. в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» связан с почти двукратным увеличение средств, которое в 2028 г. планируется выделить в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» на мероприятия по модернизации школьных систем образования: 64 млрд руб. в 2026 г., 76 млрд руб. в 2027 г. и 149 млрд руб. в 2028 г.
Социология показывает, что молодые респонденты от 18 лет более интегрированы в глобальный мир, больше проводят времени в интернете, они лучше знают о своих правах, адаптированы к условиям жизни в рыночной экономике, рассуждает политолог Алексей Макаркин. «Но сейчас вектор поменялся. Государство считает, что нужны ценности, которые воспитывались в прежние времена – когда приоритетом были интересы страны. Традиция патриотического воспитания очень укоренена. Поэтому сейчас есть желание изменить ситуацию и работать с теми, кто в скором будущем будет голосовать, пойдет в армию или будет решать демографические задачи», – говорит Макаркин. Соответственно государство считает, что нужно вкладывать средства в воспитание тех, кто сейчас ходит в детские сады и школы, поясняет эксперт: «Им объясняют важность государства и традиций. И есть желание, чтобы молодежь воспринимала себя в качестве преемников прошлых поколений, как часть истории».