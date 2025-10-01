На «Россию – страну возможностей» в бюджете заложили по 30 млрд рублей ежегодно

Социология показывает, что молодые респонденты от 18 лет более интегрированы в глобальный мир, больше проводят времени в интернете, они лучше знают о своих правах, адаптированы к условиям жизни в рыночной экономике, рассуждает политолог Алексей Макаркин. «Но сейчас вектор поменялся. Государство считает, что нужны ценности, которые воспитывались в прежние времена – когда приоритетом были интересы страны. Традиция патриотического воспитания очень укоренена. Поэтому сейчас есть желание изменить ситуацию и работать с теми, кто в скором будущем будет голосовать, пойдет в армию или будет решать демографические задачи», – говорит Макаркин. Соответственно государство считает, что нужно вкладывать средства в воспитание тех, кто сейчас ходит в детские сады и школы, поясняет эксперт: «Им объясняют важность государства и традиций. И есть желание, чтобы молодежь воспринимала себя в качестве преемников прошлых поколений, как часть истории».