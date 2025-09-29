Бюджет ИРИ в 2026 году может составить почти 26 млрд рублей

Бюджет ИРИ в 2026 году может составить почти 26 млрд рублейКонкуренция производителей контента за эти средства в следующем году усилится, считают эксперты
Правительство планирует выделить АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) в 2026 г. в рамках федерального проекта «Мы вместе» 25,96 млрд руб. на финансирование контента. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг., который был внесен в Госдуму 29 сентября. Заявленная субсидия больше, чем та, что была выделена ИРИ на текущий (25,3 млрд руб.) и прошлый годы (18 млрд руб.). В ИРИ отказались от комментариев.
Существенное увеличение финансирования ИРИ стало следствием того, что в феврале 2024 г. президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о выделении из бюджета до 2030 г. 100 млрд руб. на творческие проекты в кино и интернете, пояснял в интервью «Ведомостям» в апреле 2025 г. гендиректор этой организации Алексей Гореславский. На ИРИ придется около 70% выделенной государством суммы, остальные средства будут распределены между конгломератом госфондов, также добавил он: «Отсюда у нас и появились дополнительные 12 млрд руб., они были добавлены к уже заложенной в бюджете на 2025 г. субсидии в размере 13 млрд руб. Дополнительные 12 млрд руб. будут выделяться ИРИ ежегодно в течение ближайших шести лет».
Приоритетность интернет-контента для государства объясняется изменением медиапотребления, «которое все больше смещается в интернет», растущим влиянием онлайн-проектов на общественное сознание и признанием успехов в импортозамещении контента после ухода из России иностранных производителей, отметил в том же интервью Гореславский. По его словам, принципиально важно, что добиться этой цели получилось без какого-либо принуждения аудитории: «Если бы, например, сериал «Слово пацана» получился скучным, то никто бы его и не посмотрел».
В проекте федерального бюджета на 2026–2028 гг. говорится, что ИРИ получит субсидию в целях поддержки производства и распространения контента, «направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей» в интернете, в том числе среди молодежи. На 2026–2027 гг. в федеральном бюджете заложено небольшое увеличение субсидии ИРИ: в 2027 г., согласно документу, институту планируется выделить 26 млрд руб., а в 2028 г. – 25,99 млрд руб.
Институт развития интернета был создан в 2015 г. Основателями ИРИ при поддержке администрации президента стали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз и др. Гореславский возглавляет ИРИ с 2021 г., ранее он занимал должность заместителя начальника управления администрации президента по общественным проектам (2017–2020 гг.), а также гендиректора АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» (2020–2021 гг.).
С 2020 г. организация проводит конкурсы на финансирование онлайн-контента. Среди них – конкурсы национального контента, контента для молодежи, детского контента, дебютных и региональных проектов, сценарный конкурс и т. д. На презентации нового сезона 25 сентября были анонсированы еще два новых конкурса ИРИ – для продвижения проектов и создания ИИ-контента.
ИРИ поддерживает все ключевые виды медиаконтента. В 2024 г. 48% бюджета организации были направлены на видеопроекты, т. е. сериалы разных форматов и жанров, рассказал в интервью «Ведомостям» Гореславский. Еще 37% пришлось на контент в блогосфере. На мультиформатный контент (экосистемные проекты, которые могут включать в себя серию статей, отдельный сайт-лендинг, ролики, документальный фильм на видеосервисе и т. д.) было выделено 9% средств, на видеоигры и ПО – 5%, а на интернет-проекты в СМИ – 1%. Данных по 2025 г. пока нет.
В сезоне 2024–2025 гг. количество уникальных устройств, с которых россияне смотрели видеопроекты ИРИ в онлайн-кинотеатрах, увеличилось более чем на 30% в сравнении с сезоном 2023–2024 гг. до 7,3 млн, следует из данных Mediascope, представленных Гореславским на презентации нового сезона организации 25 сентября. А среднее время смотрения этих проектов за месяц в видеосервисах на одном устройстве выросло на 4% до 2 часов 20 минут. Наиболее просматриваемыми сериалами, которые были поддержаны ИРИ, на онлайн-платформах и в соцсетях в сезоне 2024–2025 гг. стали «Последний богатырь. Наследие», «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Любопытная Варвара».
Финансирование ИРИ остается на высоком уровне, отмечает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Средства этой организации позволяют видеосервисам создавать масштабные проекты, в частности, исторические, такие как «Царь ночи» (Premier, дата премьеры пока не анонсирована) или «Константинополь» («Иви», НТВ, дата премьеры пока не анонсирована), продолжает он: «В то же время конкуренция за средства ИРИ усилится в связи с запуском новых конкурсов и растущей стоимостью производства контента».
Поддержка ИРИ важна и для разработчиков видеоигр, добавил гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников. Если институт продолжит системное финансирование их продуктов, то через два-три года среди поддержанных ИРИ проектов могут появиться один-два успешных и всемирно известных, считает он.
Но для повышения шансов на успех видеоигры должны занимать более существенную долю в структуре распределения бюджета организации, резюмирует Овчинников: «Кроме того, при оценке видеоигровых проектов ИРИ было бы правильно опираться и на экспертизу частных инвесторов».