Бюджет ИРИ в 2026 году может составить почти 26 млрд рублей

Существенное увеличение финансирования ИРИ стало следствием того, что в феврале 2024 г. президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о выделении из бюджета до 2030 г. 100 млрд руб. на творческие проекты в кино и интернете, пояснял в интервью «Ведомостям» в апреле 2025 г. гендиректор этой организации Алексей Гореславский. На ИРИ придется около 70% выделенной государством суммы, остальные средства будут распределены между конгломератом госфондов, также добавил он: «Отсюда у нас и появились дополнительные 12 млрд руб., они были добавлены к уже заложенной в бюджете на 2025 г. субсидии в размере 13 млрд руб. Дополнительные 12 млрд руб. будут выделяться ИРИ ежегодно в течение ближайших шести лет».