Минимум восемь спикеров в региональных центрах сменится после выборов-2025

Кроме того, новые председатели будут избраны в городских думах Ижевска (Удмуртия) и Костромы. Занимавший пост спикера думы Костромы с 2005 г. (в 2011 г. эта должность стала тождественной должности главы города) Юрий Журин минувшим летом заявил, что решил не переизбираться в очередной созыв «в связи с переходом на другую работу», писали «Ведомости» 30 июля. Он являлся одним из немногих оставшихся мэров-долгожителей. Фарит Губаев, возглавлявший думу Ижевска с 2020 г., также не стал участвовать в очередных выборах. Собеседники «Ведомостей», близкие к обеим легислатурам, затруднились назвать имена новых председателей. Первая сессия гордумы Ижевска запланирована на 9 октября, в думе Костромы первое заседание пока не назначено.