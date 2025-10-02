Минимум восемь спикеров в региональных центрах сменится после выборов-2025

Минимум восемь спикеров в региональных центрах сменится после выборов-2025Влияние глав муниципальных легислатур обычно носит номинальный характер
Как минимум восемь председателей городских дум административных центров субъектов сменится по итогам региональных выборов, подсчитали «Ведомости». Всего в единый день голосования (ЕДГ-2025) прошли выборы депутатов 25 легислатур столиц регионов. На данный момент избраны пять новых спикеров: Хиби Алиев (собрание депутатов Махачкалы), Сергей Бабин (оренбургский городской совет), Владимир Негин (орловский городской совет народных депутатов), Лидия Новосельцева (городская дума в Ростове-на-Дону) и Константин Кутейников (тамбовская городская дума).
Все они представляют «Единую Россию», Кутейников также является ветераном спецоперации и участником программы «Время героев». Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов – тоже бывший участник спецоперации.
Кроме того, новые председатели будут избраны в городских думах Ижевска (Удмуртия) и Костромы. Занимавший пост спикера думы Костромы с 2005 г. (в 2011 г. эта должность стала тождественной должности главы города) Юрий Журин минувшим летом заявил, что решил не переизбираться в очередной созыв «в связи с переходом на другую работу», писали «Ведомости» 30 июля. Он являлся одним из немногих оставшихся мэров-долгожителей. Фарит Губаев, возглавлявший думу Ижевска с 2020 г., также не стал участвовать в очередных выборах. Собеседники «Ведомостей», близкие к обеим легислатурам, затруднились назвать имена новых председателей. Первая сессия гордумы Ижевска запланирована на 9 октября, в думе Костромы первое заседание пока не назначено.
В Казани, как и в Костроме, мэр города возглавляет городскую думу. 22 сентября Ильсур Метшин, занимающий этот пост с 2005 г., был избран мэром Казани в пятый раз подряд. Это один из немногих мэров городов в России, которые «руководят городом и принимают политические решения с учетом особенностей местного устава», говорил ранее «Ведомостям» политолог Александр Кынев.
Замена спикера также произойдет в думе Самары, которая впервые за 15 лет была избрана напрямую. В городе отказались от двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ), по которой городская дума формировалась из депутатов районных советов. Аналогичная реформа была принята в Махачкале, а в 2024 г. – в Челябинске. 26 сентября президиум самарского регионального политсовета «Единой России» (получила большинство в думе региональной столицы) утвердил Сергея Рязанова на должность спикера. В предыдущем созыве представительного органа он занимал пост вице-спикера, думу возглавлял Алексей Дегтев (избран в новый созыв). Главой фракции «Единой России» в думе Самары стал участник спецоперации Евгений Абрамкин. Первое заседание легислатуры состоится 2 октября.
Городские думы Чебоксар, Краснодара, Ставрополя, Воронежа, Липецка, Смоленска, Томска и Ульяновска еще не собирались на первые заседания. Спикеры предыдущих созывов легислатур успешно переизбрались. Руководящие органы местных отделений «Единой России» рекомендовали кандидатуры действующих председателей Веры Галушко (дума Краснодара), Евгении Фрай (липецкий городской совет) и Ильи Ножечкина (ульяновская городская дума) на переназначение.
Влияние спикеров городских дум в России обычно имеет номинальный характер, говорит политолог Ростислав Туровский. «Даже когда некоторые из них в рамках двуглавой модели являлись главами МСУ, их реальное влияние могло уступать главам городских администраций», – отмечает он.
Во многом это объясняется низким уровнем влияния городской думы в целом, где обычно собираются социальные работники, зависимые от власти, или лоббисты собственного бизнеса, продолжает эксперт. По мнению Туровского, роль председателя становится в таких условиях формальной, просто председательской. «Но, конечно, председатель может заниматься активной депутатской деятельностью, работать в своем округе, если он хочет остаться и депутатом, и спикером», – заключил политолог.