ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину держится выше 79%75,4% опрошенных россиян одобряют деятельность президента, 47,9% – работу правительства
Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составил 79,1%, свидетельствуют данные опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного с 22 по 28 сентября. Это на 0,4 п. п. ниже, чем неделей раньше.
Уровень одобрения деятельности главы государства составил 75,4% (–0,9 п. п. за неделю). Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60,1% опрошенных (–0,5 п. п.), его работу положительно оценивают 50,8%. Деятельность правительства одобрили 47,9% участников исследования (–2,1 п. п.).
Среди лидеров парламентских партий уровень доверия распределился так: председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,2% (+1,3 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 31,5% (+0,5 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 24,1% (+1,4 п. п.), председателю «Новых людей» Алексею Нечаеву – 9,5% (–0,3 п. п.).
Если бы выборы в Госдуму прошли в ближайшее воскресенье, «Единую Россию» поддержали бы 34,4% опрошенных россиян, ЛДПР – 10,9%, КПРФ – 9,7%, «Новых людей» – 8,6%, «Справедливую Россию – За правду» – 3,6%. Еще 9,3% респондентов выбрали бы непарламентские партии.
Опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) (26–28 сентября) также зафиксировал высокий уровень поддержки президента. Доверие Путину высказали 78% респондентов, 81% оценили его работу как «хорошую». Положительную оценку деятельности правительства дали 53% (–2 п. п.), а о том, что Мишустин работает хорошо, заявили 59% (+1 п. п.).
По данным ФОМ, на выборах «Единая Россия» получила бы 41% (–2 п. п. к предыдущему опросу), КПРФ – 7% (без изменений), ЛДПР – 12% (+2 п. п.), «Справедливая Россия – За правду» – 3% (без изменений), «Новые люди» – 4% (без изменений).
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22–28 сентября среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров. А опрос ФОМ проведен 26–28 сентября среди 1500 респондентов методом интервью в населенных пунктах 51 субъекта РФ.