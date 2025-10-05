Газета
Главная / Политика /

Как женщина смогла стать главным номинантом на пост премьер-министра Японии

Санаэ Такаити – убежденная националистка
Владимир Кулагин
Санаэ Такаити обещает не покладая рук работать на посту лидера испытывающей кризис главной партии Японии
Санаэ Такаити обещает не покладая рук работать на посту лидера испытывающей кризис главной партии Японии / AFP

«Все должны будут работать – и работать как лошади. Я откажусь от понятия work-life balance (баланс между работой и личной жизнью. – «Ведомости»). Работать, работать, работать, работать, работать – вот что я буду делать». Такое обещание сразу после избрания председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) дала 64-летняя Санаэ Такаити. Именно она с наибольшей вероятностью станет и первой женщиной на посту премьер-министра страны.

Во внутрипартийной гонке после отставки действующего премьера Сигэру Исибы Такаити обошла 4 октября во втором туре министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми – 44-летнего сына бывшего премьер-министра Дзюнитиро Коидзуми. 64-летняя Такаити с третьей попытки – после неуспешных в 2021 и 2024 гг. – смогла достичь цели возглавить доминирующую в системе партию.

Голосование в парламенте 15 октября за Такаити-премьера может оказаться для ЛДПЯ более сложным, чем за предыдущих лидеров, так как теперь в обеих палатах у этой партии с союзной «Комэйто» нет большинства. Но оппозиция разрознена, а Такаити допустила расширение правящей коалиции.

Такаити известна как политик с правоконсервативными взглядами, которые долгое время относили к крайнему спектру. В частности, она член общества «Ниппон Кайги» («Японская конференция»), клуба консервативной элиты, который выступает за то, чтобы «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить молодые поколения японцев от чувства вины перед другими народами. Но в него входили и Исиба, и один из главных наставников Такаити – убитый летом 2022 г. авторитетный экс-премьер Синдзо Абэ, который при жизни поддерживал ее кандидатуру.

Кроме того, Такаити в статусе министра неоднократно посещала синтоистский храм Ясукуни, где почитаются в том числе и японские военные преступники времен Второй мировой. После своего избрания Такаити сказала, что «своевременно примет решение о том, как проводить памятные мероприятия», призывая не политизировать вопрос. Но особая трактовка событий Второй мировой (в том числе как войны «за безопасность» Японии) нового премьера рискует свести на нет прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях с Южной Кореей и Китаем, считает японский эксперт Тобиас Харрис, пишет Asia Nikkei.

Кроме того, Такаити поддерживает ужесточение в миграционной сфере. Она, в частности, призывала высылать «мнимых беженцев» и бороться с не уважающими японские нормы в храмах туристами.

Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в демилитаризованной зоне в Корее

Политика / Международные новости

С 1993 г. Такаити регулярно переизбиралась депутатом, сначала в качестве независимого кандидата. Из тех времен оппоненты не раз вспоминали статью из журнала Tokyo Seikei Tsushin, где Такаити вместе с другими политиками рекламировали книгу «Избирательная стратегия Гитлера: библия для уверенной победы на современных выборах». Ее офис утверждал, что политик «не помнит» о содержании той рекламы.

Резкий взлет по карьерной лестнице Такаити произошел в ЛДПЯ и благодаря сближению с Абэ. В его первом кабинете 2006–2007 гг. она совмещала сразу пять министерских постов – по инновациям, по вопросам безопасности пищевых продуктов, по вопросам гендерного равенства и социальным вопросам, по вопросам научно-технической политики, а также по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы. – «Ведомости»). Позже при Абэ же Такаити дважды была во главе министерства внутренних дел и коммуникаций, а при Фумио Кисиде в 2022–2024 гг. – по экономической безопасности.

Среди первоочередных проблем, с которыми столкнется новый премьер, – экономические, когда растут цены на продовольствие, но не зарплаты. Такаити предлагала увеличить субсидии для малого и среднего бизнеса, в том числе предприятиям в сфере сельского хозяйства. Отчасти она следует «абэномике» – программе Абэ по повышению госрасходов и мягкой денежно-кредитной политике, не поддерживая поднятие процентных ставок. Такаити выступает за снижение налогов и увеличение инвестиций в полупроводниковую отрасль.

Во внешней политике Японии поддержка союзнических отношений с США – константа при любом премьере. «Я буду твердо отстаивать то, о чем договорились две страны [США и Япония], например, в вопросах тарифов и инвестиций. Если возникнут какие-либо вопросы, несовместимые с национальными интересами Японии, я думаю, мы твердо обозначим свою позицию» – так описала свой подход Такаити. Речь идет о сделке, которую президент США Дональд Трамп заключил с премьером Исибой в июле 2025 г., – по ней общая тарифная ставка для Токио оказалась на уровне в 15%, а японцы обязаны вложить в США $550 млрд.

В отношении России Такаити следует консенсусной позиции как японского общества – о возвращении четырех Курильских островов, так и западных стран – по конфликту на Украине. 4 мая 2022 г. МИД России бессрочно запретил Такаити въезд в Россию среди деятелей, которые в Японии вели «беспрецедентную антироссийскую кампанию».

Нынешняя ситуация в парламенте для правящей партии очень сложная – по каждому закону им необходимо будет договариваться с кем-то из оппозиции, что будет сильно связывать руки Такаити, говорит научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. И потому, вероятнее, она будет еще более слабым премьером с политической точки зрения. Если не будет выдающихся успехов, то Такаити вполне может за год-полтора растерять имеющийся кредит доверия, допускает эксперт.

Во внешней же политике при новом премьере не стоит ожидать изменений в отношениях с Россией, уверен Нелидов: политического диалога сейчас просто нет. При этом страны могут реализовывать отдельные экономические и культурные проекты. Ухудшения отношений Токио с Сеулом Нелидов не ожидает, ведь им важно взаимодействовать против общего оппонента в регионе – КНР. А эта страна еще в 2022 г. была названа Японией крупнейшим стратегическим вызовом.

Такаити может облегчить себе жизнь на посту премьера, если сможет расширить правящую коалицию, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. По его словам, в нее, вероятнее всего, может добавиться близкая по идеологии Партия инноваций Японии. Уже после этого Такаити придется разбираться с проблемой роста цен, в том числе за счет снижения налогов для малообеспеченных и роста зарплат в целом. Среди других ее планов – создание «японского ЦРУ», ужесточение борьбы со шпионами и киберпреступлениями.

На внешнем контуре, как считает Кузьминков, Такаити благодаря своему характеру сможет решительнее, чем Исиба, отстаивать интересы в диалоге с Трампом. В то же время Такаити не поддерживает «три неядерных принципа» (фиксируют, что Япония отказывается от владения, производства и запрещает ввоз ядерного оружия. – «Ведомости») и выступает за то, чтобы американские атомные подводные лодки могли официально заходить в японские порты.

