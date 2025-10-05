Как женщина смогла стать главным номинантом на пост премьер-министра Японии

Как женщина смогла стать главным номинантом на пост премьер-министра ЯпонииСанаэ Такаити – убежденная националистка
«Все должны будут работать – и работать как лошади. Я откажусь от понятия work-life balance (баланс между работой и личной жизнью. – «Ведомости»). Работать, работать, работать, работать, работать – вот что я буду делать». Такое обещание сразу после избрания председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) дала 64-летняя Санаэ Такаити. Именно она с наибольшей вероятностью станет и первой женщиной на посту премьер-министра страны.
Во внутрипартийной гонке после отставки действующего премьера Сигэру Исибы Такаити обошла 4 октября во втором туре министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми – 44-летнего сына бывшего премьер-министра Дзюнитиро Коидзуми. 64-летняя Такаити с третьей попытки – после неуспешных в 2021 и 2024 гг. – смогла достичь цели возглавить доминирующую в системе партию.
Голосование в парламенте 15 октября за Такаити-премьера может оказаться для ЛДПЯ более сложным, чем за предыдущих лидеров, так как теперь в обеих палатах у этой партии с союзной «Комэйто» нет большинства. Но оппозиция разрознена, а Такаити допустила расширение правящей коалиции.
Такаити известна как политик с правоконсервативными взглядами, которые долгое время относили к крайнему спектру. В частности, она член общества «Ниппон Кайги» («Японская конференция»), клуба консервативной элиты, который выступает за то, чтобы «покончить с послевоенным мазохизмом» и избавить молодые поколения японцев от чувства вины перед другими народами. Но в него входили и Исиба, и один из главных наставников Такаити – убитый летом 2022 г. авторитетный экс-премьер Синдзо Абэ, который при жизни поддерживал ее кандидатуру.
Кроме того, Такаити в статусе министра неоднократно посещала синтоистский храм Ясукуни, где почитаются в том числе и японские военные преступники времен Второй мировой. После своего избрания Такаити сказала, что «своевременно примет решение о том, как проводить памятные мероприятия», призывая не политизировать вопрос. Но особая трактовка событий Второй мировой (в том числе как войны «за безопасность» Японии) нового премьера рискует свести на нет прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях с Южной Кореей и Китаем, считает японский эксперт Тобиас Харрис, пишет Asia Nikkei.
Кроме того, Такаити поддерживает ужесточение в миграционной сфере. Она, в частности, призывала высылать «мнимых беженцев» и бороться с не уважающими японские нормы в храмах туристами.
С 1993 г. Такаити регулярно переизбиралась депутатом, сначала в качестве независимого кандидата. Из тех времен оппоненты не раз вспоминали статью из журнала Tokyo Seikei Tsushin, где Такаити вместе с другими политиками рекламировали книгу «Избирательная стратегия Гитлера: библия для уверенной победы на современных выборах». Ее офис утверждал, что политик «не помнит» о содержании той рекламы.
Резкий взлет по карьерной лестнице Такаити произошел в ЛДПЯ и благодаря сближению с Абэ. В его первом кабинете 2006–2007 гг. она совмещала сразу пять министерских постов – по инновациям, по вопросам безопасности пищевых продуктов, по вопросам гендерного равенства и социальным вопросам, по вопросам научно-технической политики, а также по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы. – «Ведомости»). Позже при Абэ же Такаити дважды была во главе министерства внутренних дел и коммуникаций, а при Фумио Кисиде в 2022–2024 гг. – по экономической безопасности.
Среди первоочередных проблем, с которыми столкнется новый премьер, – экономические, когда растут цены на продовольствие, но не зарплаты. Такаити предлагала увеличить субсидии для малого и среднего бизнеса, в том числе предприятиям в сфере сельского хозяйства. Отчасти она следует «абэномике» – программе Абэ по повышению госрасходов и мягкой денежно-кредитной политике, не поддерживая поднятие процентных ставок. Такаити выступает за снижение налогов и увеличение инвестиций в полупроводниковую отрасль.
Во внешней политике Японии поддержка союзнических отношений с США – константа при любом премьере. «Я буду твердо отстаивать то, о чем договорились две страны [США и Япония], например, в вопросах тарифов и инвестиций. Если возникнут какие-либо вопросы, несовместимые с национальными интересами Японии, я думаю, мы твердо обозначим свою позицию» – так описала свой подход Такаити. Речь идет о сделке, которую президент США Дональд Трамп заключил с премьером Исибой в июле 2025 г., – по ней общая тарифная ставка для Токио оказалась на уровне в 15%, а японцы обязаны вложить в США $550 млрд.
В отношении России Такаити следует консенсусной позиции как японского общества – о возвращении четырех Курильских островов, так и западных стран – по конфликту на Украине. 4 мая 2022 г. МИД России бессрочно запретил Такаити въезд в Россию среди деятелей, которые в Японии вели «беспрецедентную антироссийскую кампанию».
Нынешняя ситуация в парламенте для правящей партии очень сложная – по каждому закону им необходимо будет договариваться с кем-то из оппозиции, что будет сильно связывать руки Такаити, говорит научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. И потому, вероятнее, она будет еще более слабым премьером с политической точки зрения. Если не будет выдающихся успехов, то Такаити вполне может за год-полтора растерять имеющийся кредит доверия, допускает эксперт.
Во внешней же политике при новом премьере не стоит ожидать изменений в отношениях с Россией, уверен Нелидов: политического диалога сейчас просто нет. При этом страны могут реализовывать отдельные экономические и культурные проекты. Ухудшения отношений Токио с Сеулом Нелидов не ожидает, ведь им важно взаимодействовать против общего оппонента в регионе – КНР. А эта страна еще в 2022 г. была названа Японией крупнейшим стратегическим вызовом.
Такаити может облегчить себе жизнь на посту премьера, если сможет расширить правящую коалицию, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. По его словам, в нее, вероятнее всего, может добавиться близкая по идеологии Партия инноваций Японии. Уже после этого Такаити придется разбираться с проблемой роста цен, в том числе за счет снижения налогов для малообеспеченных и роста зарплат в целом. Среди других ее планов – создание «японского ЦРУ», ужесточение борьбы со шпионами и киберпреступлениями.
На внешнем контуре, как считает Кузьминков, Такаити благодаря своему характеру сможет решительнее, чем Исиба, отстаивать интересы в диалоге с Трампом. В то же время Такаити не поддерживает «три неядерных принципа» (фиксируют, что Япония отказывается от владения, производства и запрещает ввоз ядерного оружия. – «Ведомости») и выступает за то, чтобы американские атомные подводные лодки могли официально заходить в японские порты.