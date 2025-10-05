Как женщина смогла стать главным номинантом на пост премьер-министра Японии

Резкий взлет по карьерной лестнице Такаити произошел в ЛДПЯ и благодаря сближению с Абэ. В его первом кабинете 2006–2007 гг. она совмещала сразу пять министерских постов – по инновациям, по вопросам безопасности пищевых продуктов, по вопросам гендерного равенства и социальным вопросам, по вопросам научно-технической политики, а также по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курилы. – «Ведомости»). Позже при Абэ же Такаити дважды была во главе министерства внутренних дел и коммуникаций, а при Фумио Кисиде в 2022–2024 гг. – по экономической безопасности.