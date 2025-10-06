Договорятся ли Израиль и «Хамас» по плану Дональда Трампа

Договорятся ли Израиль и «Хамас» по плану Дональда ТрампаИсламисты согласились с некоторыми предложениями американцев
Израиль в «ближайшие дни» ожидает освобождения всех оставшихся израильских заложников, удерживаемых палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа, в рамках первой фазы плана президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий в анклаве. Об этом в видеообращении поздно вечером 4 октября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, спустя сутки после того, как «Хамас» согласилась с некоторыми элементами американских предложений о перемирии.
Нетаньяху добавил, что поручил переговорщикам направиться в Каир, чтобы там с 6 октября согласовать с «Хамас» технические детали. По его словам, после освобождения заложников израильские военные передислоцируются на новые позиции, что позволит им продолжать контролировать Газу.
«Израиль находится на пороге очень большого достижения», – добавил Нетаньяху. В переговорах в египетской столице также примут участие зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента в регионе Стив Уиткофф, передает израильский телеканал Channel 12.
Заявление Нетаньяху последовало в тот же день после того, как Трамп на своей странице в соцсети Truth Social поблагодарил израильского премьера за то, что он приостановил бомбардировки Газы и дал «шанс для заключения мирного договора и освобождения израильских заложников».
«Хамас» лишь предварительно согласилась с планом Трампа и его выполнение будет зависеть от процесса вывода израильской армии из сектора Газа, уверен востоковед Руслан Сулейманов. Палестинские радикалы были вынуждены частично согласиться с американскими предложениями из-за растущего давления на них со стороны богатых арабских государств, отмечает эксперт: «Исламисты пока не готовы разоружаться, ведь помимо «Хамас» в секторе еще сражаются другие радикальные группировки. Полагаю, процесс обмена заложников затянется на неопределенное время, так как это потребует еще выстраивания логистики».
Незадолго до этого руководитель генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир объявил о прекращении наземного наступления на город Газа, которое началось 15 сентября. По данным The Times of Israel, это стало возможным после переговоров между представителями США и Израиля в ночь на 4 октября.
На следующий день израильский министр обороны Исраэль Кац, выступая в Национальном мемориальном зале погибших в боях израильтян, предположил, что вероятной причиной смены позиций «Хамас» в войне стала интенсификация военного давления Израиля на Газу. Он предупредил, что если палестинские боевики не освободят заложников в ближайшее время, то израильская армия возобновит боевые действия и разгромит «Хамас».
Израиль готов приостановить наступление на Газу, так как предложения США не предусматривают для израильской стороны обязательств по полному прекращению боевых действий – до возвращения всех заложников, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. С другой стороны, продолжает эксперт, израильскому руководству сложно отклонить этот план, так как его положения исходят из Белого дома.
«Впрочем, израильское наступление в принципе было сопряжено с политическими рисками при туманных перспективах», – отмечает эксперт.
Правда, другие правые члены кабинета Нетаньяху назвали решение о приостановке Израилем боевых действий в Газе серьезной ошибкой. Так, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич в очередной раз пригрозили выходом из правительства, если после освобождения израильских заложников «Хамас» продолжит существовать.
Что предполагает план Трампа по Газе
В случае успешного освобождения заложников и при отсутствии необходимости полного вывода израильских войск из сектора перспективы распада правой коалиции можно будет избежать, поскольку этот шаг будет интерпретирован как продолжение военного курса, полагает Самарская. По ее словам, одним из факторов единства правительства является высокая вероятность непопадания в новый кабинет нынешних министров в случае досрочных выборов.
«В 2026 г. в стране в любом случае должны пройти парламентские выборы, поэтому политические игроки используют в своих целях любые инфоповоды в рамках подготовки к предвыборной кампании», – говорит политолог.
Представители «Хамас» согласились освободить всех израильских заложников, а также передать управление Газой нейтральному палестинскому комитету вечером 3 октября, через четыре дня после публикации предложений Белого дома по прекращению огня в Газе. Согласно заявлению группировки, это решение было принято после «тщательного изучения вопроса». При этом в «Хамас» отметили, что освобождение всех израильтян в течение 72 часов невозможно в нынешних обстоятельствах. Позже Reuters со ссылкой на источники написало, что на предстоящих переговорах в Каире «Хамас» будет настаивать на выработке строгого графика вывода израильской армии из Газы.
Вскоре председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поддержал американские предложения и высоко оценил готовность «Хамас» выполнить их ключевые требования. Аналогичные заявления сделали МИДы арабских государств, а также Пакистана и Турции.
Перспектива заключения устойчивого соглашения остается неопределенной – между сторонами сохраняется множество противоречий, а для «Хамас» принятие плана в нынешнем виде равносильно признанию поражения, замечает Самарская. Несмотря на оптимизм израильтян, гарантировать реализацию даже первой части плана достаточно сложно, а дальнейшие этапы, включающие разоружение исламистов и демилитаризацию Газы, вызывают множество практических вопросов, заключает Самарская.