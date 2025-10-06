Договорятся ли Израиль и «Хамас» по плану Дональда Трампа

«Хамас» лишь предварительно согласилась с планом Трампа и его выполнение будет зависеть от процесса вывода израильской армии из сектора Газа, уверен востоковед Руслан Сулейманов. Палестинские радикалы были вынуждены частично согласиться с американскими предложениями из-за растущего давления на них со стороны богатых арабских государств, отмечает эксперт: «Исламисты пока не готовы разоружаться, ведь помимо «Хамас» в секторе еще сражаются другие радикальные группировки. Полагаю, процесс обмена заложников затянется на неопределенное время, так как это потребует еще выстраивания логистики».