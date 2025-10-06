Чехия отстранится от Киева после выборов в парламент

Евроскептицизм Бабиша также весьма умеренный и сложившийся недавно – он не ставит под сомнение членство Чехии в ЕС и НАТО, выступая только за то, что Прага не должна «брать под козырек» в ответ на любые инициативы из Брюсселя. Кроме этого, что немаловажно, Бабиш настроен резко против миграционного пакта ЕС, согласно которому страны объединения должны принимать по квотам мигрантов с Ближнего Востока. Позиция Бабиша по миграционному вопросу роднит его с премьер-министрами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, замечает эксперт, и, в принципе, вся Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. – «Ведомости») разделяет это мнение относительно миграции.