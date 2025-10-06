Чехия отстранится от Киева после выборов в парламент

Чехия отстранится от Киева после выборов в парламентПророссийских политиков там нет, но есть менее проукраинские
На парламентских выборах в Чехии после подсчета 100% бюллетеней побеждает правопопулистское движение «Акция недовольных граждан» (ANO) экс-премьера Андрея Бабиша. С результатом в 34,5% они получают 80 из 200 мест в нижней палате чешского парламента.
На втором месте расположилась правящая правоцентристская коалиция «Вместе» с действующим премьер-министром Петром Фиалой во главе (23%). Третье место заняла либеральная проевропейская партия «Старосты и независимые» с результатом в 11%, за ней – Пиратская партия, набравшая 9%. На четвертом месте – крайне правая евроскептическая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD), заручившаяся поддержкой 8% избирателей. Партия «Автомобилисты для себя» также проходит в парламент, набрав 6,8% голосов. Явка на выборах составила 68%, что является рекордом с 1998 г.
Президент Чехии Петр Павел уже сообщил, что начал консультации с лидерами прошедших в нижнюю палату парламента партий. При этом Павел пока не поручил Бабишу формирование кабмина. По словам Бабиша, ANO ведет коалиционные переговоры с SPD и «Автомобилистами», которые получили соответственно 15 и 13 мест в парламенте.
Как сообщает New York Times (NYT), победивший на выборах Бабиш является критиком проукраинского курса правительства Фиалы. Ранее политик обещал прекратить действие чешской инициативы по поставкам снарядов Украине, а также оспорить планы НАТО по увеличению военных расходов.
По мнению лидера правопопулистов, трата чешских бюджетных средств на Украину также должна прекратиться, а все бремя финансирования Киева должно быть возложено на НАТО. «Но если у нас нет средств для чешских граждан на лекарства и основные социальные нужды, то, конечно, мы должны в первую очередь позаботиться о них», – подчеркнул Бабиш.
Бабиша неоднократно упрекали в «пророссийскости», хотя сам он не давал поводов говорить о его близких отношениях с Москвой. «Мы никогда не потащим Чехию на восток. Я абсолютно исключаю это», – заявил Бабиш на одном из предвыборных митингов. Там он добавил, что не намерен вести никаких дел с российским лидером Владимиром Путиным, и напомнил, что Чехия изгнала со своей территории российских дипломатов.
В своих консультациях с президентом Павелом Бабиш подчеркнул, что не будет менять прозападную ориентацию Чехии. «Систематически направляется за рубеж негативная информация (о якобы желании провести корректировку этого курса), что, как я думаю, несправедливо. Я уже был премьером, и наша ориентация была четкой», – сказал Бабиш.
Тем не менее чешское издание Novinky выпустило материал, в котором говорилось, что российские СМИ якобы «с предвкушением» ожидают победу Бабиша. Фиала и его команда также преподносят Бабиша как союзника президента России, пишет издание Pravda. В коалиции «Вместе» заявили, что не намерены делить власть с Бабишем, так как, по их мнению, это политик, что пытается угодить всем и каждому.
Говорить о том, что Бабиш является пророссийским, было бы неверно, отмечает политолог, специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев. Бабиш скорее прочешский и «не-антироссийский» политик в отличие от крайне антироссийски настроенного Фиалы. Основной пункт программы Бабиша состоит в том, что Прага должна прежде всего заниматься внутренними вопросами, а не ставить вперед внешнюю политику, как это было при Фиале, так что от Бабиша можно ожидать сокращения помощи Украине.
Евроскептицизм Бабиша также весьма умеренный и сложившийся недавно – он не ставит под сомнение членство Чехии в ЕС и НАТО, выступая только за то, что Прага не должна «брать под козырек» в ответ на любые инициативы из Брюсселя. Кроме этого, что немаловажно, Бабиш настроен резко против миграционного пакта ЕС, согласно которому страны объединения должны принимать по квотам мигрантов с Ближнего Востока. Позиция Бабиша по миграционному вопросу роднит его с премьер-министрами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, замечает эксперт, и, в принципе, вся Вышеградская группа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. – «Ведомости») разделяет это мнение относительно миграции.
Политика действующего правительства Петра Фиалы привела к значительному повышению цен на энергоресурсы для Чехии, ускорению инфляционных процессов и росту стоимости жизни для простых граждан, говорит младший научный сотрудник Института славяноведения РАН Мстислав Анхимюк. Победа движения АNO на выборах в палату депутатов означает возвращение Чехии к прагматичной внешней политике, основанной на национальных интересах, тщательной фильтрации инициатив Брюсселя, считает эксперт. Движение выступает против отмены права вето в ЕС, за усиление позиций государств-членов перед наднациональными европейскими органами. АNO с момента основания не принимает европейский зеленый курс, считая его губительным для европейской промышленности, движение также отвергает обязательные миграционные квоты ЕС, резюмирует Анхимюк.