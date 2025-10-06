Власти Дагестана и Якутии намерены сохранить двухуровневую систему МСУ

В республиках есть фактор национального представительства, который часто действует на уровне поселений – в том самом первом уровне, который по первоначальному варианту реформы МСУ отменялся, отмечает политолог Алексей Макаркин. «Мандат на поселенческом уровне может потерять не просто известный человек в пределах этого поселения, а представитель той или иной национальности. Это может вызвать там дополнительное напряжение. Поэтому как раз республики здесь более трепетно к этому относятся. В том же Дагестане, к примеру, большое количество национальностей», – сказал эксперт «Ведомостям».