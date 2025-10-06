Власти Дагестана и Якутии намерены сохранить двухуровневую систему МСУ

Власти Дагестана и Якутии намерены сохранить двухуровневую систему МСУИначе потеря национального представительства на уровне поселений чревата дополнительным напряжением
Власти Дагестана и Якутии практически синхронно объявили о сохранении сложившейся в республиках двухуровневой системы местного самоуправления (МСУ). Глава Дагестана Сергей Меликов на заседании регионального политсовета республиканского отделения «Единой России» (ЕР) подчеркнул, что вопросы муниципального управления нужно решать вместе с самим населением, говорится в официальном Telegram-канале его пресс-службы. «О каких принятых решениях может идти речь, если буквально недавно, в единый день голосования (ЕДГ-2025), прошли выборы в муниципальных образованиях Дагестана?» – сказал Меликов. Он подчеркнул, что «никаких посылов от руководства республики нет и быть не может». «Я уже говорил, что для Дагестана это очень тонкая грань», – напомнил глава республики.
Меликов напомнил, что перед выборами двухуровневая система была упразднена в Махачкале. Предыдущие созывы собрания депутатов столицы Дагестана избирались не напрямую горожанами, а формировались из числа депутатов районных советов. Аналогичные системы действовали также в Челябинске и Самаре, но эти города также отказались от них. 45 депутатов собрания Махачкалы в ходе ЕДГ-2025 были избраны напрямую, а Хиби Алиев стал новым спикером легислатуры.
30 сентября конституционная комиссия Якутии одобрила инициированный главой республики Айсеном Николаевым проект изменений в конституцию республики. Целью поправок является в том числе ее приведение в соответствие с федеральным законодательством, в том числе с принятым весной законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Закон, изначально предусматривавший ликвидацию поселенческого уровня МСУ, был принят в компромиссном варианте: регионам оставлено право самим определять муниципальную систему.
В поправках в конституцию Якутии речи не идет об упразднении действующей в регионе двухуровневой системы МСУ. 10 октября в парламенте Якутии пройдут публичные слушания по поправкам в конституцию республики.
24 сентября парламент Хакасии (большинство у ЕР) снял с рассмотрения вопрос о повторном рассмотрении законопроекта о ликвидации двухуровневой системы МСУ. Для его принятия было необходимо две трети голосов депутатов, так как летом глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) наложил вето на принятый закон.
В республиках к сохранению поселенческого уровня МСУ относятся особенно трепетно, говорит политолог Ростислав Туровский. «Одна из причин – структура расселения, где много малых населенных пунктов, нередко слабо связанных между собой, как в Якутии или в горах Кавказа», – отмечает он. Другой причиной эксперт называет этническую, так как малые села могут иметь особенный национальный состав. «Поэтому власти ряда республик считают разумным сохранить два уровня МСУ, раз федеральный закон это позволил», – сказал Туровский.
В республиках есть фактор национального представительства, который часто действует на уровне поселений – в том самом первом уровне, который по первоначальному варианту реформы МСУ отменялся, отмечает политолог Алексей Макаркин. «Мандат на поселенческом уровне может потерять не просто известный человек в пределах этого поселения, а представитель той или иной национальности. Это может вызвать там дополнительное напряжение. Поэтому как раз республики здесь более трепетно к этому относятся. В том же Дагестане, к примеру, большое количество национальностей», – сказал эксперт «Ведомостям».
22 сентября заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева («Новые люди») говорила «Ведомостям», что депутаты обязаны продолжить работу по реформированию МСУ и внести отдельные законопроекты, которые обеспечат и финансовую самостоятельность муниципалитетов, и четкие разграничения полномочий. Дискуссия о двухуровневой системе МСУ возобновилась после встречи 18 сентября президента России Владимира Путина с главами думских фракций, на которой недовольство муниципальной реформой высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.