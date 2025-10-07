Как пройдет поездка Владимира Путина в Таджикистан

Как пройдет поездка Владимира Путина в ТаджикистанО деталях визита рассказал помощник президента Юрий Ушаков
Президент России Владимир Путин посетит 8–10 октября Таджикистан по приглашению своего коллеги Эмомали Рахмона. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в четверг 9 октября во Дворце нации в Душанбе состоится церемония официальной встречи и представление делегаций двух стран, а также совместное фотографирование.
После этого начнётся рабочая программа, которая включает в себя встречу Путина и Рахмона в формате тет-а-тет. На ней будет обсуждаться широкий спектр политических и экономических вопросов, включая безопасность и торговлю, а также региональные проблемы.
Ушаков отметил, что российская делегация на встрече в Душанбе будет представлена «весьма солидно». В нее войдут министр обороны Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов и прочие руководители ведомств, а также представители администрации президента. Как заявил Ушаков, по итогам переговоров ожидается, что стороны подпишут совместные заявления об углублении стратегического партнерства, а всего подписано будет около 15 межведомственных и межправительственных документов. После совместного заявления и церемонии обмена документами состоится государственный прием.
Визит Путина в Душанбе станет уже его четвертой встречей с Рахмоном за 2025 г. Последние контакты состоялись в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС.
Для Таджикистана Россия остается ведущим торговым партнером, российская доля в таджикистанской внешней торговле в 2024 г. составила 22,6% (для сравнения, у Китая — 21,8%). Товарооборот между двумя странами в 2024 г. увеличился на 7,1% до $1,5 млрд. Сейчас в России находится 1,2 млн граждан Таджикистана, это 16% из всех работающих иностранцев, а их денежные переводы в республику в 2024 г. составили 17% от ее ВВП. На территории Таджикистана действуют более 300 российских компаний, а также 201-я военная база. Продолжается программа модернизации вооруженных сил республики при участии России.
После окончания визита и встречи с Рахмоном 9 октября Путин останется в Душанбе, где примет участие в еще двух мероприятиях — втором саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании совета глав государств СНГ. В центральноазиатском саммите помимо России примут участие Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. На повестку дня будет вынесен вопрос дальнейшего наращивания взаимодействия Москвы с центральноазиатскими столицами. Стороны обсудят укрепление торгово-экономических связей, промышленное, инвестиционное и логистическое сотрудничество, пояснил Ушаков. По итогам саммита будет принят план конкретной работы, включающий в себя вопросы безопасности, торговли, миграции и экологии.
10 октября у российского президента запланировано участие во встрече лидеров СНГ. В ней помимо центральноазиатских лидеров будут участвовать также президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры подведут итоги деятельности организации в 2025 г. и наметят основные задачи на перспективу, а также примут решение о передачи Туркмении председательства в СНГ в 2026 г. Как замечает Ушаков, помимо всего прочего на встрече будет обсуждаться формат СНГ+, то есть участие третьих стран в процессах организации. Кроме того, Путин намерен использовать саммит глав СНГ, чтобы пригласить их в декабре на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге.
За последние три года значимость центральноазиатского направления во внешней политике России возросла, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Центральная Азия получила приоритетное значение, так как помимо величины своего рынка в 80 млн человек регион является мостом в южноазиатский регион. Важно понимать, замечает эксперт, что сотрудничество России и стран Центральной Азии не ограничивается параллельным импортом, её страны являются рынками сбыта для российского бизнеса. Этот комплекс факторов требует достаточно серьезного системного подхода как в отношении Таджикистана, так и других стран региона, поэтому регулярные встречи на высшем уровне и саммиты необходимы для выстраивания единых правил, резюмирует Притчин.