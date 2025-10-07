Как пройдет поездка Владимира Путина в Таджикистан

10 октября у российского президента запланировано участие во встрече лидеров СНГ. В ней помимо центральноазиатских лидеров будут участвовать также президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры подведут итоги деятельности организации в 2025 г. и наметят основные задачи на перспективу, а также примут решение о передачи Туркмении председательства в СНГ в 2026 г. Как замечает Ушаков, помимо всего прочего на встрече будет обсуждаться формат СНГ+, то есть участие третьих стран в процессах организации. Кроме того, Путин намерен использовать саммит глав СНГ, чтобы пригласить их в декабре на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге.