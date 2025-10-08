Война в Газе подстегнула рост импорта вооружений Израиля

Война в Газе подстегнула рост импорта вооружений ИзраиляГлавную роль сыграла щедрая американская военная помощь
США обеспечивают 66% импорта вооружений Израиля, говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованном ко второй годовщине начала войны в секторе Газа. По данным отчета, несмотря на рост международного давления на еврейское государство, оно сильно нарастило импорт вооружений. Если в период с 2010 по 2014 г. страна занимала 34-е место по объемам поставок оружия из-за рубежа, то в 2020–2024 гг. переместилась на 15-е место, обеспечив тем самым 1,9% мирового импорта.
В США произраильски настроенные избиратели оказывают серьезное влияние на политические процессы в стране, поэтому нынешняя администрация Белого дома вынуждена учитывать их интересы при принятии внешнеполитических решений, отметил старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. «В следующем году в стране стартуют промежуточные выборы, и республиканцы пытаются заранее заручиться поддержкой еврейских влиятельных кругов. Кроме этого помощь США Израилю имеет символическое и религиозное значение для республиканцев-евангелистов, что дает израильским властям дополнительные рычаги влияния», – говорит он. Другим бенефициаром военной помощи США, а также продолжающейся войны в Газе является американский ВПК, продолжает Кошкин.
Для нужд израильской армии американские компании поставляют преимущественно боевые самолеты, боеприпасы, ракеты и системы ПВО. Это финансируется как за счет прямых закупок еврейского государства, так и безвозмездно – в рамках ежегодной американской военной помощи по программе «Иностранное военное финансирование» (FMF) в размере более $3,3 млрд.
Впрочем, поддержка США своего ближневосточного союзника вышла далеко за рамки FMF. Только за первый год войны в секторе Газа американцы предоставили Израилю вооружений на сумму $17,9 млрд в рамках чрезвычайных полномочий.
С октября 2023 г. американцы поставили оружия в еврейское государство почти на $22 млрд. Согласно подсчетам Школы международных и общественных отношений им. Уотсона при Брауновском университете (США), Вашингтон за последние два года израсходовал на программы безопасности на Ближнем Востоке на $10 млрд больше, чем в предыдущие годы.
Всего, по данным госдепартамента, с 1948 г. США предоставили Израилю вооружений в виде двусторонней помощи на сумму свыше $130 млрд.
В феврале 2025 г. госдеп США уведомил конгресс о потенциальных поставках в Израиль 2000-фунтовых авиабомб Mk-84 и боеголовок I-2000 Penetrator на сумму более $2 млрд, 5000 1000-фунтовых бомб и комплектов наведения для них на $675 млн и бульдозеров Caterpillar D9 на $295 млн. Через месяц американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускоренной поставки в Израиль вооружений почти на $4 млрд. Всего с начала вступления в должность президента Дональда Трампа 20 января 2025 г. Белый дом одобрил предоставление пакета военной помощи еврейскому государству на сумму около $12 млрд.
Израиль хоть и важный союзник США, но эта страна не является основным направлением американского оборонного экспорта, замечает военный эксперт, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Андрей Фролов, «тем более что значительная часть этих поставок оплачивается за счет американских налогоплательщиков». Белый дом продолжит оказывать военную помощь Израилю, несмотря на международную критику, уверен он. «Эта страна остается верным союзником США на Ближнем Востоке и в случае большого расхода израильскими военными боеприпасов Вашингтон, как и прежде, откроет воздушный мост, чтобы экстренно пополнить израильские запасы», – объяснил Фролов.
Вторым по значимости поставщиком вооружений для Израиля стала Германия – она занимает 33% импорта основных видов обычных вооружений, следует из отчета SIPRI. В отличие от других крупных европейских государств она отказывается признавать Палестину. 81% немецкого экспорта в еврейское государство заняли корабли, 10% – торпеды к военным судам, 8,5% – двигатели для бронетехники. Согласно данным бундестага, с октября 2023 г. по май 2025 г. Берлин одобрил экспорт своих вооружений в Израиль на сумму почти $570 млн.
Правда, на фоне растущего международного давления на Израиль Германия, судя по всему, вынуждена ограничить военное сотрудничество. Так, на одном из заседаний правительства в августе немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил, что Берлин больше не разрешит поставки в израильскую армию своих вооружений, которые потенциально могут быть использованы в Газе. При этом он добавил, что Израиль имеет право на самооборону. Запрет на торговлю оружием с Израилем ввели Испания и Словения, что носит символический характер ввиду фактического отсутствия торговых отношений в этой сфере.
Германия до сих пор испытывает комплекс вины перед еврейским народом за совершенные преступления в середине XX в., поэтому не готова последовать примеру других европейских государств и свернуть военно-техническое сотрудничество с Израилем, говорит Фролов. По его мнению, критика немецких властей в адрес израильского руководства имеет весьма формальный характер.