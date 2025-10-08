Война в Газе подстегнула рост импорта вооружений Израиля

Правда, на фоне растущего международного давления на Израиль Германия, судя по всему, вынуждена ограничить военное сотрудничество. Так, на одном из заседаний правительства в августе немецкий канцлер Фридрих Мерц объявил, что Берлин больше не разрешит поставки в израильскую армию своих вооружений, которые потенциально могут быть использованы в Газе. При этом он добавил, что Израиль имеет право на самооборону. Запрет на торговлю оружием с Израилем ввели Испания и Словения, что носит символический характер ввиду фактического отсутствия торговых отношений в этой сфере.