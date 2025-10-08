Дипакадемия создаст центр переподготовки кадров по международным связям

Развитие горизонтальных международных связей на региональном уровне – это способ бороться с искусственной изоляцией от западных стран через «челночную дипломатию», считает политолог Олег Захаров. Если раньше это было «диковинной забавой» для губернаторов, то теперь дипломатические компетенции стали необходимым прикладным навыком для любого регионального правительства. У чиновников в субъектах вряд ли есть ориентация на стратегические проекты во внешнеполитическом контуре, считает Захаров. Но в условиях санкционного давления на Россию личные связи и прямые коммуникации приобретают стратегический характер, продолжает он.