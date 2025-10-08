Дипакадемия создаст центр переподготовки кадров по международным связям

Дипакадемия создаст центр переподготовки кадров по международным связямРегиональным чиновникам могут быть полезны дипломатические навыки в условиях санкций, считают эксперты
После завершения объединения с Московским государственным институтом международных отношение (МГИМО) Дипломатическая академия создаст единый центр переподготовки кадров для всей страны по международным связям. Об этом рассказал и. о. ректора Дипакадемии Сергей Шитьков в интервью «Ведомостям».
Два дипломатических вуза, подведомственных МИДу, – МГИМО и Дипломатическая академия – объединятся в рамках программы модернизации учебного процесса. Соответствующее распоряжение 9 сентября подписал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это связано с исполнением поручения президента Владимира Путина. В нем он подчеркнул, что объединение позволит «создать единый университетский центр, будет способствовать усилению практико-ориентированного образования и исследований».
«Нам поручили создать единый центр переподготовки кадров для всей страны, чтобы выработать единые подходы и поделиться компетенциями. Международными отношениями ведь занимается не только МИД, но и другие ведомства и учреждения по всей стране», – пояснил Шитьков. У каждого губернатора есть заместитель или директор департамента, отвечающий за международные связи. Дипакадемия будет заниматься их переподготовкой и повышением квалификации, указал он.
По словам Шитькова, раньше вуз занимался этим факультативно, а теперь это уже «государственная задача». Потребность в таком обучении очевидна: запросы на подобные программы уже направили более 80 регионов, указал Шитьков. Один из регионов прислал заявку аж на 1100 человек, которых они просят обучить, добавил он.
Российские регионы активно взаимодействуют с Китаем. Среди субъектов-лидеров по этому направлению Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Татарстан и Тульская область. В рамках рейтинга продуктивности взаимодействия субъектов РФ и КНР, подготовленного Российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития совместно с фондом «Петербургская политика», субъекты получили по 9 баллов из 10 возможных. Его представили на Петербургском международном экономическом форуме 18 июня.
Приветствуется и взаимодействие регионов с Белоруссией, отмечал политолог Алексей Макаркин. Как писали «Ведомости», в 2024 г. 16 российских губернаторов встретились с президентом республики Александром Лукашенко. У губернаторов сократилось количество возможных партнеров в Европе, а Белоруссия вполне для них комфортна. «Можно в том числе и перед федеральной властью отчитаться о том, что выстраиваются не только межрегиональные, но и международные связи», – подчеркивал Макаркин.
«Учиться можно онлайн и офлайн, все зависит от задачи, выбранного курса и бюджета», – отмечает и. о. ректора. Помимо этого в работе академии найдут свое отражение задачи, например связанные с цифровыми средствами общения, с искусственным интеллектом, многие другие, соответствующие современным вызовам и требованиям, перечислил он.
Развитие горизонтальных международных связей на региональном уровне – это способ бороться с искусственной изоляцией от западных стран через «челночную дипломатию», считает политолог Олег Захаров. Если раньше это было «диковинной забавой» для губернаторов, то теперь дипломатические компетенции стали необходимым прикладным навыком для любого регионального правительства. У чиновников в субъектах вряд ли есть ориентация на стратегические проекты во внешнеполитическом контуре, считает Захаров. Но в условиях санкционного давления на Россию личные связи и прямые коммуникации приобретают стратегический характер, продолжает он.
Подготовка таких кадров раньше если и была, то только факультативной: велась бессистемно, по инициативе отдельных регионов и ведомств, отмечает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Создание единого центра говорит о стремлении создать общероссийский стандарт компетенций, подчеркивает он. Сейчас международная деятельность многих регионов часто носит реактивный характер. Новая же программа поможет научить выстраивать долгосрочные стратегии, заключил он.