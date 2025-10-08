Что западные СМИ пишут о причинах возможных поставок Украине ракет Tomahawk

Что западные СМИ пишут о причинах возможных поставок Украине ракет TomahawkТрамп может использовать их как рычаг давления на Москву
В США продолжается дискуссия поставке о ракет большой дальности Tomahawk Украине. Накануне президент Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение, но хотел бы узнать, для каких целей они нужны ВСУ. 2 октября российский президент Владимир Путин предупредил, что применение Киевом ракет Tomahawk спровоцирует «качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США».
Что пишут о возможных поставках Tomahawk Украине западные СМИ – в материале «Ведомостей».
Власти США, угрожая передать Украине Tomahawk, рассчитывают подтолкнуть Россию скорее начать мирные переговоры. Трамп намерен передать их в ограниченных количествах, чтобы убедить Россию в необходимости переговоров, утверждают источники испанской газеты в Белом доме. Лишь в случае, «если эти переговоры не состоятся, то тогда поставки могут быть более масштабными».
Даже если США одобрят поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, они могут занять несколько месяцев. При этом Киев может так и не получить разрешение применить ракеты. Газета отмечает, что последние заявления Трампа о перспективе поставок Tomahawk были сделаны в характерной для политика «непрозрачной манере».
Издание The National Interest указывает, что на Западе заговорили о поставках Tomahawk Украине, поскольку Россия побеждает в конфликте. «Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, про которую Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают. И даже хваленая военная помощь НАТО, объемы которой постоянно растут с начала российского вторжения в 2022 году, не способна остановить наступление русских», – говорится в публикации.
Одновременно американцы «публично признают», что отныне их разведданные будут использоваться для ударов по стратегическим российским источникам энергии.
США необходимо срочно пополнить свои ракетные арсеналы, которые были истрачены на Украине и в Израиле, пишет RS. Сейчас Пентагон расходует запасы в продолжающихся конфликтах быстрее, чем может заменить. «При этом Вашингтону необходимо взвесить все текущие внешнеполитические обязательства. Иначе он истощит текущие запасы еще быстрее, и тогда пополнение арсеналов потребует еще больше денег, еще больше промышленных мощностей и еще больше времени», – пишет издание.
Неясно, как украинские военнослужащие будут запускать Tomahawk, если Трамп все-таки выполнит просьбу Киева. «Ракеты запускаются с вертикальных пусковых установок на кораблях, торпедных аппаратов на подводных лодках и наземных пусковых установок, таких как новая армейская система «Тифон». У Киева всего этого нет, и любая передача, вероятно, потребует от США отправки дополнительного оборудования», – подчеркивает издание.
Источник, близкий к правительству Украины, сообщил, что в администрации Трампа опасаются, смогут ли Соединенные Штаты контролировать использование Киевом ракет Tomahawk, после того как страны НАТО приобретут их.