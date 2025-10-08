Что западные СМИ пишут о причинах возможных поставок Украине ракет Tomahawk

США необходимо срочно пополнить свои ракетные арсеналы, которые были истрачены на Украине и в Израиле, пишет RS. Сейчас Пентагон расходует запасы в продолжающихся конфликтах быстрее, чем может заменить. «При этом Вашингтону необходимо взвесить все текущие внешнеполитические обязательства. Иначе он истощит текущие запасы еще быстрее, и тогда пополнение арсеналов потребует еще больше денег, еще больше промышленных мощностей и еще больше времени», – пишет издание.