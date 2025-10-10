Мелания Трамп сообщила о прямом канале с Путиным по вопросу возвращения детей

Мелания Трамп сообщила о прямом канале с Путиным по вопросу возвращения детейОна раскрыла, что за последние три месяца стороны провели несколько встреч
Первая леди Мелания Трамп сообщила, что президент России Владимир Путин дал письменный ответ на ее письмо о судьбе украинских детей, после чего между ними был налажен прямой канал общения. Об этом она заявила в специальном обращении, которое транслировалось в прямом эфире.
«Многое произошло с тех пор, как президент Путин получил мое письмо в августе. Он ответил письменно, выразив готовность к прямому взаимодействию со мной и изложив детали, касающиеся украинских детей, находящихся в России. С тех пор между нами с президентом Путиным действует открытый канал общения по вопросам благополучия этих детей», – сказала Трамп.
Мелания Трамп также рассказала, что за последние три месяца стороны провели несколько неофициальных встреч и телефонных разговоров, которые, по ее словам, проходили «в духе доброй воли».
«Мы договорились сотрудничать ради всех, кого затронул этот конфликт. Мой представитель работает напрямую с командой президента Путина, чтобы обеспечить безопасное воссоединение детей с их семьями между Россией и Украиной», – подчеркнула первая леди.
Мелания Трамп сообщила, что за последние 24 часа восемь детей были возвращены к своим семьям.
«Каждый из них пережил тяжелые испытания. Трое были разлучены с родителями и вывезены в РФ из-за боев на линии фронта. Еще пятеро были разделены с членами своих семей по разные стороны границы в результате конфликта, включая одну девочку, которая теперь вновь воссоединилась с родственниками – на этот раз с Украины в Россию», – рассказала она.
Мелания Трамп также подчеркнула, что за последние три месяца Россия продемонстрировала готовность предоставлять объективную и подробную информацию, отражающую реальное положение дел.
«Российская Федерация передала биографии и фотографии каждого ребенка, участвовавшего в недавнем процессе воссоединения, а также обзор социальных, медицинских и психологических услуг, предоставляемых украинским детям. Кроме того, мне был предоставлен подробный отчет, подтверждающий личности и обстоятельства этих восьми детей. Правительство США подтвердило достоверность сведений, содержащихся в этом документе», – объяснила она.
Мелания Трамп отметила, что исходный отчет о проверке данных был подготовлен совместно уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека и офисом уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Она подчеркнула, что как первая леди считает эту инициативу крайне важной, так как она основана на общем стремлении и направлена на достижение долгосрочных результатов.
Первая леди заявила, что ее миссия заключается в обеспечении прозрачного обмена информацией о здоровье детей, пострадавших от конфликта, и в содействии их регулярному общению с семьями до возвращения домой.
Она также сообщила, что выражала обеспокоенность судьбой тех, кто во время перемещения из-за конфликта был несовершеннолетним, но с тех пор стал взрослым и сейчас проживает в России, подчеркнув, что их безопасное возвращение требует скоординированных действий из-за опасности пересечения зоны боевых действий.
«В этой связи Россия согласилась в ближайшее время обеспечить возвращение лиц, которым уже исполнилось 18 лет, – сказала она. – Эта работа продолжается. Уже ведется подготовка к воссоединению новых групп детей в самое ближайшее время. Я надеюсь, что мир наступит как можно скорее».
О письме Мелании Путину, которое передал ему Трамп, стало известно 16 августа после переговоров двух лидеров на Аляске. Позже телеканал Fox News опубликовал текст сообщения. 18 августа Трамп сказал, что Путин хорошо воспринял письмо.
Украинская сторона неоднократно заявляла о якобы вывозе детей, в Москве отвергают обвинения Киева. Путин заявлял, что Россия «абсолютно легально» вывозила детей из зоны конфликта ради спасения их жизни и здоровья и при этом не намерена разлучать их с родственниками, если они найдутся.
Как ранее сообщал глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский, в ходе встречи в Стамбуле 2 июня Украина передала Москве список из 339 детей для возвращения. Российская сторона пообещала отработать информацию по каждому ребенку.