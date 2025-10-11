Газета
Главная / Политика /

Воздушные силы Великобритании 12 часов патрулировали границу с Россией

Операция прошла из-за инцидентов с якобы российскими БПЛА и самолетами в Польше, Румынии и Эстонии
Полина Худякова
Mark Stuckey / unsplash.com

Разведывательные самолеты ВВС Великобритании совершили 12-часовой полет вдоль границы с Россией в рамках совместной миссии с силами США и НАТО, сообщается на сайте британских воздушных сил.

Два разведывательных самолета королевских ВВС совершили полет вдоль восточного фланга НАТО 9 октября. По данным ведомства, самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint и патрульный самолет морской авиации P-8A Poseidon совместно пролетели почти 16 000 км от Крайнего Севера вдоль границы с Россией, пролетев над Белоруссией и Украиной. Миссию поддерживал самолет-заправщик KC-135 Stratotanker ВВС США, который расширил зону действия двух британских самолетов.

Операцию провели после якобы российских беспилотников и самолетов в воздушном пространстве НАТО, которые фиксировались за последний месяц, говорится в публикации. Речь идет об инцидентах в Польше, Румынии и Эстонии.

«Это была важная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО. Она не только предоставила ценные разведданные для повышения оперативной осведомленности наших вооруженных сил, но и посылает мощный сигнал о единстве НАТО [президенту РФ Владимиру] Путину и нашим противникам», – заявил министр обороны страны Джон Хили.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам польского премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Тогда Варшава применила 4-ю ст. устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из них. На это Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

