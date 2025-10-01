Операция НАТО «Восточный страж» позволит перемещать боевые группы по всей Европе
Операция НАТО под названием «Восточный страж» позволит главнокомандующему силами организации перемещать боевые группы по всем европейский странам, сообщил портал Defense One со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО.
В материалах приводится пример, что операция НАТО может быть использована для быстрой переброски военных из Латвии в Эстонию и последующего возвращения, чтобы «сосредоточить возможности в точке необходимости». По словам источника портала, страны НАТО, работая сообща, «сбалансируют все наиболее эффективным и действенным образом».
Чиновник рассказал, что членам организации еще предстоит проработать правовые ограничения. По его словам, они будут постепенно улажены.
Defense One сообщил, что члены военного комитета НАТО провели выходные, обсуждая новые средства и стратегии, которые предоставят отдельным членам больше возможностей для реагирования на якобы вторжения со стороны России.
12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши.