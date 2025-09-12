Газета
Рютте объявил о запуске «Восточного стража» из-за инцидента с БПЛА в Польше

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем. Решение было принято из-за инцидента с беспилотниками, сбитыми над территорией Польши.

«Эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и других», – сказал Рютте (цитата по «РИА Новости»).

Акцент операции будет установлен на решении особых задач, связанных с дронами, добавил генсек НАТО.

11 сентября французский президент Эммануэль Макрон в соцсети Х написал, что Франция направит три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга Европы совместно с другими странами НАТО.

В ночь на 10 сентября Польша сообщила, что в ее воздушном пространстве были сбиты иностранные беспилотники. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

