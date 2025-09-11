Макрон: Франция направит три истребителя Rafale на восточный фланг НАТО
Франция направит три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга Европы совместно с другими странами НАТО. Об этом написал французский президент Эммануэль Макрон в соцсети Х.
«Безопасность европейского континента является нашим главным приоритетом», – заявил он.
Французский лидер дал обещание премьер-министру Польши. Макрон добавил, что говорил об этом генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Ранее стало известно, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией порядка 40 000 солдат. По словам министра обороны Польши Цезария Томчика, нарушение воздушного пространства республики беспилотниками в ночь на 10 сентября связано с учениями «Запад-2025» между Россией и Белоруссией.
Кроме того, федеральное правительство Германии объявило о расширении участия ФРГ на восточной границе НАТО в ответ на недавние нарушения воздушного пространства Польши. В частности, Германия усилит воздушную охрану над республикой в дополнение к ранее существующим обязательствам в странах Балтии и на территории Польши.
В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. На это Минобороны России завило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.