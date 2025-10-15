Участников спецоперации назначат главами нескольких округов Вологодской области

Участников спецоперации назначат главами нескольких округов Вологодской областиУходящие в отставку главы муниципалитетов станут их советниками
Главы сразу четырех муниципалитетов Вологодской области решили одновременно уйти в отставку. Речь идет о Сямженском, Чагодощенском, Усть-Кубинском и Кич-Городецком округах. Руководители этих муниципалитетов написали заявления о досрочном сложении полномочий с 24 ноября. На вакантные позиции будут назначены сразу четверо участников специальной военной операции, а уходящие в отставку главы останутся их советниками, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству региона. «Ведомости» направили запрос в администрацию Вологодской области.
«Происходит планомерное обновление руководящего состава муниципалитетов. Опытные управленцы уступают дорогу молодым и энергичным», – пояснил источник. В ближайшие дни, по его словам, все объявившие об уходе главы выступят с обращениями. Часть отставников планируют баллотироваться в новый созыв законодательного собрания (в 2026 г.), уточнил собеседник. «Знания, полученные за годы муниципальной службы, будут эффективны в законотворческой деятельности. Плюс уважаемые, что называется, «на земле» люди смогут достойно представить мнение людей в региональном парламенте», – добавил он.
Главы муниципалитетов в Вологодской области избираются представительным органом из числа кандидатов, представленных губернатором.
Глава Вологодской области Георгий Филимонов 29 сентября на расширенном заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников спецоперации и членов их семей предлагал внедрить в KPI глав регионов долю участников спецоперации, назначенных на должности в органы власти субъекта и местного самоуправления. В Вологодской области действует региональный аналог кадрового проекта «Время героев» – «Герои Русского Севера». 35 финалистов программы, по словам Филимонова, были зачислены на программу РАНХиГС «Современное публичное и корпоративное управление», а «особо отличившиеся уже получили кадровые назначения».
Первым ветераном спецоперации, назначенным на публичную должность в Вологодской области, стал командир роты Антон Тропин. 22 июля депутаты представительного собрания Нюксенского округа избрали его главой муниципалитета. Этому назначению предшествовала резонансная отставка предшественницы Тропина Юлии Шевцовой из-за скандального видео с участием 19-летней дочери последней. В соцсетях была опубликована запись, на которой девушка, обращаясь к некоему мужчине, пригрозила ему отправкой на спецоперацию с помощью своей матери. Шевцовой пришлось извиниться за поступок дочери, но Филимонов впоследствии уволил чиновницу «ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области».
Назначения в Вологодской области из военнослужащих также получили Андрей Шамбер (занял должность генерального директора УК «Коммунальщик») и Игорь Сидоров, ставший уполномоченным губернатора по вопросам спецоперации.
К ротации чиновников в Вологодской области уже привыкли, говорит политолог Александр Кынев. Филимонов после назначения врио губернатора 31 октября 2023 г. (был избран 8 сентября 2024 г.) инициировал массовую кадровую чистку на всех уровнях власти. По словам Кынева, кадровые военные чаще становятся депутатами, а в исполнительную власть в основном назначают людей с опытом работы чиновником, съездивших в командировку в зону спецоперации. «Человек из низов, мобилизованный или подписавший контракт с Минобороны, чаще всего не имеет ни образования, ни навыков, ни руководящего опыта, поэтому всегда надо смотреть, кто назначен и кем он был раньше. В чиновники идут те, кто уже был чиновником», – сказал эксперт «Ведомостям».
Обычно назначения участников региональных программ для военнослужащих представляют собой индивидуальные сюжеты, обращает внимание заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов. «В этом контексте вологодский пример создаст хороший инфоповод для позиционирования региона на федеральном уровне как «передовика производства», – отметил он.
Филимонов вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым находятся под угрозой отставки, следует из опубликованного 24 сентября 21-го рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленного «Минченко консалтингом». По данным экспертов, глава Вологодской области является участником сразу нескольких конфликтов как на федеральном, так и на региональном уровне.