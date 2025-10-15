Участников спецоперации назначат главами нескольких округов Вологодской области

К ротации чиновников в Вологодской области уже привыкли, говорит политолог Александр Кынев. Филимонов после назначения врио губернатора 31 октября 2023 г. (был избран 8 сентября 2024 г.) инициировал массовую кадровую чистку на всех уровнях власти. По словам Кынева, кадровые военные чаще становятся депутатами, а в исполнительную власть в основном назначают людей с опытом работы чиновником, съездивших в командировку в зону спецоперации. «Человек из низов, мобилизованный или подписавший контракт с Минобороны, чаще всего не имеет ни образования, ни навыков, ни руководящего опыта, поэтому всегда надо смотреть, кто назначен и кем он был раньше. В чиновники идут те, кто уже был чиновником», – сказал эксперт «Ведомостям».